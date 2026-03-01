شرطة دبي تحصد جائزة أفضل ممارسة عالمياً في قياس أثر التدريب

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة تقييم البرامج في الإدارة العامة للتدريب، جائزة أفضل ممارسة على مستوى العالم في قياس أثر التدريب، في فئة التعليم والأداء البشري لعام 2025، وذلك من الجمعية الوطنية للتدريب والمحاكاة الأمريكية «NTSA»، تقديراً لجهودها الريادية في تطوير وتطبيق نموذج متقدم لقياس أثر التدريب المؤسسي وربطه بمؤشرات الأداء الاستراتيجية والنتائج التشغيلية.

وقال العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، إن هذا الفوز يؤكد مكانة شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار القائمة على البيانات، بما يعزز جاهزيتها المستقبلية ويواكب التطلعات في تحقيق الريادة والتميز.

بدورها، أوضحت موزة جمعة عبدالله أهلي، مدير إدارة تقييم البرامج، في الإدارة العامة للتدريب، رئيس الفريق، والحاصلة على اعتماد المقيّم المعتمد الذهبي لنموذج كيركباتريك (Gold-Level Kirkpatrick Certified Assessor)، أن هذا الفوز جاء بعد تطبيق نموذج علمي متكامل لقياس فعالية البرامج التدريبية، ومواءمته مع البيئة المؤسسية لشرطة دبي.

وأضافت «اعتمدت المبادرة على تطوير منظومة تقييم سلوكي متقدمة ترتكز إلى مؤشرات الأداء الرئيسة، بما يضمن قياس انتقال أثر التعلم من قاعات التدريب إلى بيئة العمل الفعلية، وتوفير بيانات آنية ومنهجية تدعم متخذي القرار في تقييم العائد على التوقعات والعائد على الاستثمار، وفق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة والتميز المؤسسي».