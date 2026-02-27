حمدان بن محمد: رمضان شهر خير وبركة وموسم للولفة والتقارب بين أفراد المجتمع

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن شهر رمضان المبارك يمثل موسماً للولفة والتقارب، وترسيخ قيم التراحم والتواصل الأصيلة التي تميز مجتمع دولة الإمارات.

وكان سموه التقى مساء اليوم عدداً من أعيان البلاد والمواطنين، حيث تبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.

ودعا سموه الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم على المجتمع نعمة التلاحم والتعاضد، وأن تبقى مجالس الوطن عامرة بالخير والمحبة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت مساء اليوم عدداً من أعيان البلاد والمواطنين.. رمضان شهر الخير والبركة، وموسم الولفة والتقارب وترسيخ قيم التراحم والتواصل بين أفراد المجتمع".

وأضاف سموه: "نسأل الله أن يحفظ دولتنا وقيادتنا ومجتمعنا متلاحماً متعاضداً، وأن يديم مجالس الإمارات عامرة بكل خير ومحبة".