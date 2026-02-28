أكاديمية شرطة دبي تناقش التوجهات المستقبلية للمنظومة التعليمية

نظّمت أكاديمية شرطة دبي خلوة استراتيجية بهدف مناقشة التوجهات المستقبلية للمنظومة التعليمية والتدريبية، وتعزيز كفاءة المخرجات الشرطية بما يواكب متطلبات الأمن في عصر التحول الرقمي، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، في إطار نهج مؤسسي قائم على استشراف المستقبل، وتسريع الأثر التطويري في العملية التعليمية والتدريبية.

عُقدت الخلوة في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، بحضور العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، ومديري الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين.

وقال العميد الدكتور سلطان الجمال، إن الخلوة الاستراتيجية تناولت العديد من المحاور منها تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، ورفع جاهزية الطلبة المرشحين والمرشحات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز الابتكار المؤسسي، وترسيخ بيئة تعليمية مُحفزة قادرة على إعداد كوادر شرطية تمتلك مهارات التفكير الاستباقي، والقدرة على التعامل مع تحديات المستقبل.

وأشار إلى أن الخلوة تمثل منصة حوار لتوحيد الرؤى، وصناعة القرار المبني على المعرفة، مبيناً في الوقت ذاته أن الاستثمار الحقيقي هو في إعداد إنسان أمني قادر على حماية المكتسبات الوطنية وصناعة المستقبل بثقة واقتدار.

وبين العميد الجمال أن الخلوة تضمنت تحليلاً للواقع الميداني ومقارنته بالممارسات التدريبية، وتحديد الفجوات التشغيلية، ومناقشة آليات تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء الحالية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تسريع الإنجاز المؤسسي، وتحقيق التكامل.