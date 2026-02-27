أحمد بن محمد: تعلمنا من محمد بن راشد أن العطاء أسلوب حياة ومساعدة الآخرين أعلى مراتب الإنسانية





بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، أعلنت المؤسسة عن تخصيص 20 مليون درهم دعماً لحملة "حد الحياة " لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

مبادرات نوعية كبرى

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تستلهم فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل الخيري والإنساني، وتوجيهات سموه بإطلاق المبادرات النوعية الكبرى، ومد اليد العون للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يضمن حصول أبنائها على فرص العيش الكريم، والملايين من أطفالها على حقهم في الغذاء، والحماية من مخاطر الجوع.

وقال سموه: "تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن العطاء أسلوب حياة، وأن نشر الخير ومساعدة الآخرين أعلى مراتب الإنسانية، وقد جاءت حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً لتؤكد على هذه القيم والمبادئ النبيلة، التي رسختها دولتنا كجزء أصيل من هويتنا الوطنية"، مشيراً سموه إلى أن الحملة الرمضانية الجديدة ستكون علامة فارقة في المساعي الدولية لمكافحة جوع الأطفال، وفق أطر مؤسسية بالشراكة مع منظمات ومؤسسات عالمية بارزة.

مبادرة نبيلة

من جانبه، أكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، مبادرة نبيلة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نشر الخير واستدامة العطاء، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة رائدة للعمل الإنساني في العالم، مشيراً معاليه إلى أن الحملة تؤسس لمرحلة جديدة في إطار الجهود الدولية لحماية الأطفال من الجوع ومواجهة خطر نقص التغذية الحاد الذي يعاني منه عشرات ملايين الأطفال.

وقال معاليه: "تعكس مشاركة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية في الحملة، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، التزام المؤسسة بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها سموه بالتزامن مع الشهر الفضيل، وانطلاقاً من قناعتها بأن مواجهة جوع الأطفال في العالم مسألة ملحة لا تحتمل التأجيل، وأن تكثيف الجهود كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة المهددة للحياة، آملين أن تكون مساهمتنا في الحملة سبباً في التخفيف من معاناة الأطفال وحمايتهم من الجوع وسوء التغذية".

يذكر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية مساهم رئيسي في المبادرات الإنسانية الكبرى، ومنها حملات إطعام الطعام الرمضانية السابقة، حيث تبرعت المؤسسة لحملة "10 ملايين وجبة"، وحملة "100 مليون وجبة"، وحملة "مليار وجبة"، وحملة "وقف المليار وجبة".

إضافة إلى مساهمتها في حملة "وقف الأم"، وحملة "وقف الأب" التي أطلقت العام الماضي، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وقد حققت نجاحاً غير مسبوق بتجاوزها مستهدفاتها بنتائج مضاعفة خلال أقل من شهر من إطلاقها.

شراكات عالمية

وتأتي حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتسعى الحملة إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، والذي يعتبر أحد أخطر التحديات العالمية التي تمسّ حق الحياة، وتهدد أسس النمو والصحة والاستقرار في المجتمعات الأكثر هشاشة، ما يجعل من التصدي له أولوية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

وتركز الحملة الإنسانية العالمية، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae ، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة :

(940340003708472909222 IBAN No: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و “e&” في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.