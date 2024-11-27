سيدة أعمال: دبي بيئة خصبة للنجاح ومشجعة على الابتكار

أكدت سيدة الأعمال «ميرا وو»، شريكة مؤسسة «ليجند هولدنج جروب»، أن دبي مدينة تتمتع ببيئة خصبة للنجاح، إذ يجد فيها رواد الأعمال بيئة تجارية مرنة ومشجعة إلى جانب انتشار الابتكار والطموح، مشيرة إلى أن الحكومة في دبي تعمل بنشاط لتسهيل الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وتحدثت «ميرا وو»، خلال جلسة «قيادة التغير من دبي: مسار (ميرا وو) الملهم نحو مستقبل مستدام» ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، عن رحلتها الملهمة في الإمارات، إذ بدأت حياتها المهنية بحجز الفنادق للزوار، مشيرة إلى أنها في عام 2008 تزوجت، وأطلقت أول مشروع تجاري لها في دبي.

وأوضحت أنها بدأت في مجال التجارة مستفيدة من خبرة زوجها، الذي ينحدر من منطقة بها أكبر موانئ الاستيراد في الصين، حيث لاحظت أن العديد من السيارات تُرسل إلى الصين من كندا وأوروبا وأمريكا، فقررت تجربة إرسال السيارات من الإمارات إلى الصين، وبجهود حثيثة، نجحت في إقناع العملاء، وبدأت شحنات السيارات من سيارة واحدة إلى اثنتين، لتتوسع بعدها العمليات بشكل ملحوظ.

وأكدت ميرا وو، أنه مع انفتاح الصين على استيراد السيارات بشكل كامل في عام 2011، توسع عملها في مجال تجارة السيارات، وبدأت الشحنات الصغيرة بالتزايد من 50 إلى 100 سيارة شهرياً، ثم إلى 500 سيارة، وفي عام 2013، أطلقت أول شركة استيراد وتصدير، والذي نمت لتصبح اليوم 4 فروع في مجال تجارة السيارات.