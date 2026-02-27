تعاون بين «أوقاف دبي» و«التقنية العليا» لتعزيز الوعي الوقفي

وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مذكرة تفاهم مع مجمع كليات التقنية العليا، في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتمكين الكفاءات الوطنية، وقع المذكرة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا.

وتهدف المذكرة إلى توطيد أواصر التعاون وتبادل المعلومات والخبرات حول المبادرات والبرامج التعليمية، بما يعزز التكامل بين العمل الوقفي والقطاع الأكاديمي، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة في إمارة دبي.

وبموجب المذكرة، ستعمل المؤسسة على تقديم الدعم للطلبة المستحقين في الكليات، إلى جانب تنظيم ورش تعريفية وتثقيفية حول مفهوم الوقف وأهميته ودوره التنموي في خدمة المجتمع، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوقف لدى الطلبة وتعزيز وعيهم بالمسؤولية المجتمعية. كما تشمل الشراكة توفير فرص تدريب عملي لطلبة الكليات داخل المؤسسة.

إضافة إلى إتاحة فرص توظيف لخريجيها وفق احتياجات المؤسسة، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية. وأكد علي المطوع، أن الشراكة تعكس التزام المؤسسة ببناء علاقات فاعلة مع المؤسسات التعليمية الرائدة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب بالعلم والخبرة.

وأضاف المطوع نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم الطلبة المستحقين، وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية وتعزيز وعيهم بدور الوقف كأداة تنموية مستدامة تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد، لافتاً إلى أن التعاون يأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز منظومة الشراكات المجتمعية، وترسيخ دور الوقف في دعم التعليم وتمكين الأجيال القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور فيصل العيان، أن التعاون يعزز منظومة الدعم الأكاديمي التي تحرص الكليات على ترسيخها، بما يضمن استدامة المسيرة التعليمية للطلبة المستحقين ويعزز فرصهم في تحقيق التميز الأكاديمي والمهني.