«لاندمارك» تسهم في «حدّ الحياة» بـ 5 ملايين درهم و«إينوفو» تدعم الحملة بـ 5 ملايين

انضمت مجموعة «لاندمارك»، إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

حيث أعلنت المجموعة عن تقديم 5 ملايين درهم دعماً لمستهدفات الحملة، كما أعلنت مجموعة «إينوفو» عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة «حدّ الحياة».

وتسعى الحملة إلى إحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق أهدافها، وإتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتشهد الحملة منذ انطلاقها تجاوباً مجتمعياً واسعاً من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك: «حملة (حدّ الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً مبادرة إنسانية عظيمة تحول العمل الخيري إلى قصة أمل وحياة لملايين الأطفال من مختلف أنحاء العالم، وتمكن أفراد هذه الشريحة من التغلب على معاناتهم، وتمنحهم الثقة بمستقبل أفضل».

وأضافت: «سعداء بأن نكون جزءاً من هذه الحملة الجديدة التي تسعى إلى إنقاذ الأطفال من الموت جوعاً في المجتمعات الأقل حظاً، ولا شك في أن دعم الحملة من قبل الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات يعكس التزاماً عالياً بالمسؤولية المجتمعية، ورغبة في التخفيف من معاناة الآخرين».

تفاعل مجتمعي

وتأتي مساهمة مجموعة إينوفو في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوفو:إن حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في إحداث تأثير إيجابي ملموس في واقع المجتمعات حول العالم، وإنقاذ الأطفال من الجوع، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

وأضاف: «تأتي مشاركتنا في هذه الحملة النوعية في إطار التزامنا المستمر بدعم الجهود الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات، والمساهمة في تنفيذ برامج مستدامة تستهدف توفير الغذاء للأطفال المحتاجين حول العالم، بما يساهم في تحسين ظروف حياتهم وتمكينهم من النمو في بيئة صحية وآمنة».

قنوات المساهمة

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999.

كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم. ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جــود» Jood.ae.

بيشوي عزمي:

رؤية محمد بن راشد تجسدها الحملة عبر إحداث تأثير إيجابي ملموس في واقع المجتمعات

رينوكا جاغتياني:

مبادرة إنسانية عظيمة تحول العمل الخيري إلى قصة أمل وحياة لملايين الأطفال