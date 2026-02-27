259 ألف درهم من سوق دبي الحرة لمؤسسة الجليلة لدعم مرضى السرطان

أعلنت سوق دبي الحرة عن تقديم 70 ألف دولار و400 (259 ألف درهم تقريباً) إلى مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، لدعم برنامج المؤسسة في مكافحة مرض السرطان.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم، أمس الأول، في المقر الرئيس لسوق دبي الحرة في أم رمول، قدمت خلاله السوق شيكاً رمزياً بالمبلغ الذي جُمع عبر مشاركة موظفي حرة دبي في ماراثون ذا مودي دافيت لمكافحة السرطان في مضمار ميدان.

وجاءت فكرة مبادرة ماراثون «#KickCancerThon» من «شينيد مودي»، مديرة العمليات السابقة في «ذا مودي دافيت ريبورت»، المنصة الإعلامية المتخصصة بقطاع الأسواق الحرة وتجزئة السفر، حيث دعت شينيد القطاع إلى زيادة الوعي وجمع التبرعات لمصلحة أبحاث السرطان خلال شهر فبراير.

وفي أغسطس 2025، كشفت شينيد، عبر مدونتها، للعاملين في القطاع خبر تشخيصها بمرض نادر ومتقدم من أنواع سرطان الرئة (NUT Carcinoma).

وذلك قبل أن تخسر معركتها مع المرض الخبيث في 1 فبراير 2026، وهو اليوم ذاته الذي انطلقت فيه حملة ماراثون مكافحة مرض السرطان، والتي تتواصل تكريماً لها ووفاءً لذكراها.

وقدَم راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، الشيك إلى د. عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، بحضور صلاح تهلك، نائب المدير التنفيذي، سوق دبي الحرة، ود. برنارد كريد، نائب أول الرئيس – المحاسبة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس – التسويق، وأوليمبيا بينيدا، مدير المسؤولية المؤسسية، ومن مؤسسة الجليلة، كارلا دوارت، مدير الشراكات، وشمَا الرفيع، مدير جمع التبرعات.

وجاء هذا التبرع عقب مبادرة جسّدت روح التضامن والتعاطف بمشاركة 704 من موظفي سوق دبي الحرة، برفقة عدد من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، في ماراثون خيري أُقيم في مضمار ميدان، وشمل الجري والمشي لمسافة كاملة أو جزء من مسافة الماراثون البالغة 42.195 كم، دعماً لحملة «#KickCancerThon».

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «شكل تسليم هذا التبرع رسمياً إلى مؤسسة الجليلة لحظة ملهمة بكل المقاييس، جسدت روح الشغف والتضامن التي أظهرها فريق عمل سوق دبي الحرة، فرؤية 704 مشاركين من موظفي السوق مع عائلاتهم، دعماً لقضية نبيلة يعكس بوضوح ثقافة العطاء وثقافة الانتماء القوي للمجتمع اللتين تؤمن بهما سوق دبي الحرة».