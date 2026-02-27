الكشف عن ملامح خدمة التاكسي الجوي الكهربائي في دبي

كشفت شركة أوبر، بالتعاون مع شركة Joby Aviation، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن ملامح خدمة «أوبر إير»، التي ستمكن الركاب من حجز التاكسي الجوي الكهربائي التابع لجوبي مباشرة، عبر تطبيق أوبر، في خطوة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي حلول التنقل المستقبلية.

ومن المتوقع نقل أول ركاب التاكسي الجوي الكهربائي في دبي في وقت لاحق من هذا العام، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بما يمثل محطة رئيسة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتقديم حلول تنقل متعددة الوسائط في المدن الكبرى حول العالم.

وسيتمكن مستخدمو تطبيق أوبر من حجز الرحلة بلمسة واحدة، عبر إدخال الوجهة، ليظهر خيار «أوبر إير»، في حال كانت الرحلة ضمن النطاق المتاح، مع إمكانية استكمال مراحل الرحلة عبر خدمات النقل البري الفاخر، للانتقال من وإلى مهابط الطائرات.

وتتسع مركبة جوبي الجوية الكهربائية لأربعة ركاب، وتتميز بمقاعد مريحة، ونوافذ بانورامية، فيما تعتمد على ست مراوح قابلة للإمالة للإقلاع العمودي قبل الانتقال إلى الطيران الأمامي، بسرعة تصل إلى نحو 320 كيلومتراً في الساعة، وبمدى يبلغ نحو 160 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، وقد صممت بأنظمة أمان احتياطية متعددة، وبصمة صوتية منخفضة، تتناسب مع البيئة الحضرية.

وتعمل جوبي على استكمال متطلبات الاعتماد التنظيمي، حيث أنجزت أكثر من 80 ألف كيلومتر من الرحلات التجريبية، في إطار استعدادها لإطلاق العمليات التجارية.

وتعود الشراكة بين أوبر وجوبي إلى عام 2019، وتعززت في 2021، باستحواذ جوبي على قطاع Elevate من أوبر، بما يمهد لتوسيع الخدمة مستقبلاً في أسواق عالمية عدة، من بينها دبي ونيويورك ولوس أنجلوس والمملكة المتحدة واليابان بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.