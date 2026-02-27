نصف مليون درهم لمسابقات شرطة دبي الدينية

أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي مسابقاتها الدينية في دورتها الـ44 الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين تزامناً مع الشهر الفضيل، وتبلغ جوائزها نصف مليون درهم.

ويأتي تنظيم الدورة الـ44 من المسابقة الدينية بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار حرص شرطة دبي المستمر، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، وترسيخ الفهم لتعاليم القرآن الكريم وتطبيقها في الحياة اليومية والمهنية، فضلاً عن التشجيع على تنمية المهارات الثقافية والعلمية في مجالات متنوعة.

وأوضح الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الفئات المستهدفة في المسابقات الدينية تتمثل في موظفي شرطة دبي، رجالاً ونساء، والطلاب المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، وطلبة مدارس حماية من المراحل الدراسية (الأول إلى الخامس)، وأصحاب الهمم، وأبناء العاملين في شرطة دبي ممن يواظبون على الحفظ في مسجد شعبية أم الدمن الكبير، إلى جانب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ونزلاء الجنح والمخالفات، والموقوفين في الحبس الاحتياطي للرجال.

وبين أن المسابقات المطروحة لهذه الدورة تشمل 3 أنواع، هي: مسابقات القرآن الكريم، ومسابقة الحديث النبوي الشريف، والمسابقة الثقافية الدينية، مبيناً أن «مسابقة القرآن الكريم» تتضمن التنافس في حفظ 15 جزءاً (لأول مرة)، وحفظ 10 أجزاء متصلة، وحفظ 5 أجزاء، وحفظ 3 أجزاء، وحفظ جزء واحد متصل، وحفظ جزء عم لأصحاب الهمم، وأجمل تلاوة، وذلك لموظفي شرطة دبي من العنصر الرجالي والنسائي وأصحاب الهمم، ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.