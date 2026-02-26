شرطة دبي تعلن إطلاق حملة مشتركة للتوعية بمخاطر ظاهرة السب الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق حملة توعوية مشتركة للتوعية بمخاطر ظاهرة السب الإلكتروني، في إطار جهودها المستمرة لخفض معدلات الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، وتعزيز الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع .

وأكدت شرطة دبي حرصها على تعزيز أواصر التعاون ومد جسور التواصل الفعّال مع الجهات الحكومية والخاصة، وتسخير الإمكانات للحفاظ على سمعة دولة الإمارات العالمية، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأفراد من المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

وترمي المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والمتعاملين، وترسيخ ثقافة التواصل الحضاري والسلوك المسؤول في بيئات العمل والمنصات الرقمية، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وإيجابية للجميع .

وتتضمن الحملة مادة توعوية تحمل رسالة بعنوان: «راقب كلماتك قبل أن تنشرها… Think before you post»، تؤكد أن السب أو القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف درهم،

ودعت شرطة دبي الجهات المعنية إلى التعاون في نشر المواد التوعوية بين الموظفين والمتعاملين، مشددة على أن الجميع مسؤول عن الحفاظ على بيئة رقمية آمنة تحترم القيم المجتمعية والقوانين النافذة في الدولة

وأشارت إلى أن ما يُنشر عبر الإنترنت ومواقع التواصل يعتبر تحت طائلة المساءلة القانونية، ويعد دليلاً رقمياً يحاسب صاحبه وفق القانون، مُشددةً على أن استخدام الانترنت ومواقع التواصل يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد المجتمعية.

الجدير ذكره أن شرطة دبي تتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر منصة عبر منصة e-crime الخاصة بهذا النوع من الجرائم، إلى جانب تطبيق شرطة دبي الذكي، وعبر الاتصال على الرقم 901.