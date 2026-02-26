«كهرباء دبي» توفر لموظفيها منظومة متكاملة للمعرفة والتعليم

واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي ترسيخ نهجها في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، ودعامة رئيسة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التعليم والابتكار والتميز، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة المستقبلية.

سعيد الطاير: نواصل جهودنا للارتقاء بقيمة الإنسان

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأجندة دبي الاجتماعية 33، نواصل جهودنا للارتقاء بقيمة الإنسان من خلال المعرفة والتعليم وصقل المهارات.

ونوفر في الهيئة بيئة إيجابية محفزة على التطوير المستمر، وداعمة لإعداد كفاءات قادرة على مواصلة مسيرة التنمية ومواكبة التوجهات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والحياد الكربوني».

ويعتبر «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي» أحد أبرز المنابر الوطنية لتطوير الشباب المواطن وتأهيلهم، وصقل قدراتهم وتزويدهم بالمهارات الفنية والهندسية وفق أفضل المعايير العالمية، لمواكبة التطورات الهائلة في سوق العمل.

واستقطب «مركز التدريب والتعليم الذكي» ضمن المجمع خلال عام 2025 أكثر من 3000 مشاركة من قبل موظفي الهيئة، فيما شهدت أكاديمية الهيئة منذ افتتاحها ضمن المجمع عام 2013 وحتى الآن تخريج 8 دفعات بإجمالي 351 طالباً، يعملون الآن في قطاع توزيع الطاقة، وقطاع إنتاج الطاقة والمياه، وقطاع نقل الطاقة، وقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة.

ويوجد حالياً 183 طالباً على مقاعد الدراسة.

وتوفر الهيئة بعثات للدراسات العليا للكفاءات الوطنية في الهيئة بهدف تطويرهم أكاديمياً ما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل.

وتتيح الهيئة المنح وفرص التعلم في الجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة في التخصصات الفنية، والنادرة، وذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة، ومن ضمنها برنامج الماجستير في أنظمة الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي.

وقد بلغ مجموع خريجي برنامج بعثات الدراسات العليا 235 موظفاً من مختلف القطاعات في الهيئة.

ومنذ أكتوبر 2019 وحتى ديسمبر 2025، نظم مجلس شباب الهيئة 81 فعالية، و25 محاضرة توعية، و7 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 13 منتدياً ومؤتمراً عالمياً، واستقبل 13 وفداً خارجياً وأكثر من 14 شريكاً استراتيجياً، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 4 من البرامج الوطنية والعالمية.

ويسهم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في الارتقاء بالمهارات البحثية والمهنية للمواهب والكفاءات الوطنية، وتطوير خبراتهم العملية وقدراتهم على التواصل والنمو ومواكبة أحدث التقنيات، من خلال العمل عن كثب مع خيرة الباحثين من مختلف الجنسيات، والشركات والجامعات ومراكز البحوث من مختلف أرجاء العالم.

وحتى الآن، استضاف برنامج «الباحث» ما يزيد على 200 طالب متدرب من 28 جنسية مختلفة من أكثر من 80 جامعة محلية وعالمية، لتطوير معارفهم وخبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

واستقطب المركز منذ إطلاق برنامج «الباحث» 17 من المتدربين، من بينهم 5 من الكفاءات المواطنة، للانضمام إلى فريق عمل الهيئة.

ويسهم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز معارف الطلاب في المدارس والجامعات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.

ومنذ إنشائه، استضاف المركز أكثر من 30 مؤسسة أكاديمية من مختلف المراحل التعليمية، ونظم العديد من الجلسات وورش العمل والبرامج التعليمية التي مكَّنت آلاف الطلاب من تعزيز معارفهم النظرية وتطوير قدراتهم العملية في مجالات الطاقة الشمسية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وقد أطلق المركز حتى الآن 16 دورة تدريبية احترافية تخرّج منها أكثر من 324 مشاركاً بشهادات معتمدة.