«كهرباء دبي» توفر لموظفيها منظومة متكاملة للمعرفة والتعليم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأجندة دبي الاجتماعية 33، نواصل جهودنا للارتقاء بقيمة الإنسان من خلال المعرفة والتعليم وصقل المهارات.
ونوفر في الهيئة بيئة إيجابية محفزة على التطوير المستمر، وداعمة لإعداد كفاءات قادرة على مواصلة مسيرة التنمية ومواكبة التوجهات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والحياد الكربوني».
ويوجد حالياً 183 طالباً على مقاعد الدراسة.
وتتيح الهيئة المنح وفرص التعلم في الجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة في التخصصات الفنية، والنادرة، وذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة، ومن ضمنها برنامج الماجستير في أنظمة الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي.
وقد بلغ مجموع خريجي برنامج بعثات الدراسات العليا 235 موظفاً من مختلف القطاعات في الهيئة.
وحتى الآن، استضاف برنامج «الباحث» ما يزيد على 200 طالب متدرب من 28 جنسية مختلفة من أكثر من 80 جامعة محلية وعالمية، لتطوير معارفهم وخبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
واستقطب المركز منذ إطلاق برنامج «الباحث» 17 من المتدربين، من بينهم 5 من الكفاءات المواطنة، للانضمام إلى فريق عمل الهيئة.
ويسهم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز معارف الطلاب في المدارس والجامعات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.
ومنذ إنشائه، استضاف المركز أكثر من 30 مؤسسة أكاديمية من مختلف المراحل التعليمية، ونظم العديد من الجلسات وورش العمل والبرامج التعليمية التي مكَّنت آلاف الطلاب من تعزيز معارفهم النظرية وتطوير قدراتهم العملية في مجالات الطاقة الشمسية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وقد أطلق المركز حتى الآن 16 دورة تدريبية احترافية تخرّج منها أكثر من 324 مشاركاً بشهادات معتمدة.