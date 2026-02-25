لطيفة بنت محمد: «الوُلفة» يجسد القيم الإماراتية

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اللجنة المشرفة على موسم «الوُلفة»، الذي تتولى سموها قيادته والإشراف عليه، حيث اطلعت سموها خلال اللقاء، على آخر مستجدات الموسم، الذي يعكس من خلال ركائزه الثلاث «التأمل والترابط والبركة» أصالة القيم الإماراتية والعربية والإسلامية.

وقالت سموها في تغريدة على حسابها في منصة «إكس»: «‏اجتماع مثمر مع اللجنة المشرفة على موسم «الوُلفة» لمتابعة سير المبادرات وتقييم نتائجها، والتأكد من تحقيق مستهدفاتها، بما يرسخ أثرها المجتمعي.. ‏استعرضنا أداء مبادرات «حق الليلة»، و«رمضان في دبي»، وتجهيزات «العيد في دبي»، وناقشنا فرص تطويرها وتعزيز حضورها بما يعكس حيوية تقاليدنا واستمرارها عبر الأجيال.. ‏«الوُلفة» موسم متكامل يقوم على التأمل والترابط والبركة، ويجسد القيم الإماراتية والعربية والإسلامية، ويعزز الروابط الأسرية عبر مناسبات تعبر عن هويتنا وثقافتنا المجتمعية».

ويهدف موسم «الوُلفة»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تعزيز الروابط الأسرية عبر الاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية المحلية، التي تتجسد فيها التقاليد والهوية الثقافية.

وتم خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من مبادرات نوعية في ليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، والتي أقيمت في مختلف أرجاء دبي، وحظيت بتفاعل جماهيري واسع من مختلف الجنسيات والثقافات.

كما تابعت سموها مبادرات «رمضان في دبي»، التي تحمل روح الشهر الفضيل، ومبادرات «العيد في دبي»، التي تعكس التقاليد الحية للمجتمع.

حضر اللقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والمهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومنى غانم المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

يذكر أن موسم «الوُلفة» يتضمن أكثر من 50 مبادرة وفعالية، يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، في أكثر من 30 موقعاً بين الأحياء والأسواق والوجهات الثقافية في دبي.