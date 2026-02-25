«إعمار» تفتتح 3 مساجد خلال رمضان بطاقة استيعابية 1300 مصلٍ

أعلنت إعمار افتتاح 3 مساجد جديدة ضمن مجمعاتها العمرانية المتكاملة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، في خطوة تجسد التزامها الراسخ بدعم القيم الروحية وتعزيز الترابط الاجتماعي وتوفير بيئات سكنية متكاملة تنبض بالحياة. وبافتتاح هذه المساجد، يرتفع إجمالي عدد المساجد التي طورتها إعمار في مختلف مجمعاتها إلى 20 مسجداً. وتشمل المساجد الجديدة مسجد: الماجد في خور دبي، مسجد الغني في إعمار الجنوب، ومسجد الهادي في المرابع العربية 3. وقد جرى تصميم المساجد ودمجها بعناية ضمن المخطط العمراني لكل مجمع، بما يضمن سهولة الوصول إليها سيراً على الأقدام، ويعزز حضورها كمكون أساسي في الحياة اليومية للسكان.

ويستوعب مسجد الماجد في خور دبي نحو 780 مصلياً، فيما يخدم مسجد الغني في إعمار الجنوب حوالي 364 مصلّياً، ويستوعب مسجد الهادي في المرابع العربية 3 ما يقارب 200 مصلٍ. وبذلك، توفر المساجد الثلاثة مجتمعة طاقة استيعابية تزيد على 1300 مصلٍ، ما يعزز البنية الروحية والاجتماعية داخل هذه المجمعات.

ويعكس تطوير المساجد النهج المتكامل الذي تتبعه إعمار في تخطيط مجمعاتها، حيث تعد دور العبادة عنصراً محورياً ضمن منظومة المرافق الأساسية إلى جانب المدارس والحدائق ومراكز التسوق والخدمات العامة. ويكتسب افتتاحها خلال شهر رمضان المبارك بعداً خاصاً، إذ تتيح للمقيمين أداء صلوات التراويح والتجمعات الرمضانية في أجواء إيمانية قريبة من منازلهم، وتؤكد دور المسجد كمركز للتلاقي وتعزيز الروابط بين سكان المجمع.