64 جهة جديدة ضمن مزيا مركز بطاقة إسعاد

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز بطاقة إسعاد، مذكرة تعاون مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بهدف تمكين موظفي المؤسسة والجهات التابعة لها من الاستفادة من مزايا برنامج بطاقة «إسعاد».

وبموجب المذكرة، تنضم 64 جهة حكومية وخاصة تتبع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إلى برنامج «إسعاد»، ويتمكن حاملو البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى من الاستفادة من المزايا والخصومات.

وأعرب خليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن سعادتهم بهذا التعاون، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج المؤسسة في دعم المبادرات التي تعزز جودة حياة الموظفين .

وأكد العقيد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد أن المذكرة إضافة نوعية لمسيرة «إسعاد»، تتيح للموظفين وأسرهم الاستفادة من المميزات في مختلف القطاعات.