رخصة العمل التطوعي لـ 20 موظفاً في «إقامة دبي»

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن تخريج 20 موظفاً من برنامج رخصة العمل التطوعي، ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة للعمل التطوعي وفق أرقى المعايير العالمية.

تضمّن البرنامج مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحاضرات التفاعلية، ركزت على تطوير مهارات خاصة بإدارة المشاريع التطوعية، وتعزيز التواصل الفعّال، وتنمية القدرات القيادية. كما شمل البرنامج جلسات نقاشية تناولت الفرص والتحديات التي تُواجه المتطوعين، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح ملهمة من تجارب التطوع في مختلف المجالات.

وقال العميد عبدالصمد حسين سليمان البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي في إقامة دبي: «يمثل برنامج رخصة العمل التطوعي خطوة نوعية في تعزيز ثقافة التطوع بين موظفينا، وإعداد كوادر قادرة على الإسهام الفعّال في خدمة المجتمع. إن التطوع ليس مجرد عمل إنساني؛ بل هو أيضاً وسيلة لتطوير المهارات وبناء قدرات قيادية تدعم تحقيق رؤية الإمارات للتنمية المستدامة».

وأضاف: «نعتز بالشراكات المتميزة التي ساهمت في إنجاح هذا البرنامج، ونتطلع إلى مواصلة إطلاق مبادرات مبتكرة تعزز الأداء المؤسسي، وتُمكن موظفينا من ترك بصمة إيجابية في بناء مجتمع قوي ومتماسك».

من جانبهم، أشاد المشاركون بالمحتوى التدريبي المتقدم، والأدوات العملية التي حصلوا عليها، والتي تعزز من قدراتهم على تقديم خدمات تطوعية ذات أثر كبير محلياً وعالمياً.

وفي ختام البرنامج، حصل المشاركون على شهادات مهنية معتمدة في مجال العمل التطوعي، تأكيداً لالتزامهم واستعدادهم لتطبيق ما تعلموه لدعم المجتمع وتحقيق التميز في هذا المجال.