عبدالله المري: دبي مدينة آمنة وتحقق مؤشرات المرونة المعتمدة عالمياً

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات ملتقى المرونة الثاني لطلبة الجامعات والكليات، الذي نظمه مركز المرونة بالتعاون مع مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، في مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار «نتواصل لمستقبل مرن»، وذلك بهدف مناقشة التحديات والفرص المستقبلية، والتغيير المناخي والطاقة المتجددة المستدامة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والابتكار والمعرفة.

وحضر انطلاق الملتقى، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء علي عتيج بن لاحج مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، وسميرة الرئيس، مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع التنمية المستدامة، وعادل المرزوقي المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي التابعة لبلدية دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين من المجلس التنفيذي.

وأشاد معالي القائد العام لشرطة دبي بجهود مركز المرونة ومجلس طلبة الجامعات والكليات، مؤكداً أن تنظيم ملتقى المرونة الثاني يأتي في إطار الحرص على أن تكون دبي دائماً مدينة آمنة ومرنة وتحقق معايير ومؤشرات المرونة المعتمدة عالمياً، بما ينعكس على منظومة الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، متمنياً للمشاركين في فعاليات الملتقى الاستفادة من الجلسات وورش العمل والمعلومات القيمة التي يقدمها الخبراء، فضلاً عن الاستمرار في تنظيم الملتقى سنوياً ومواكبة كل جديد في مجال المرونة.

وشارك في الملتقى 19 مؤسسة تعليمية رائدة، إلى جانب تنظيم 8 ورش عمل متخصصة تناولت خمسة محاور رئيسية هي: البيئة والتغيير المناخي، والطاقة المستدامة والمتجددة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والابتكار والمعرفة، والتحديات والفرص المستقبلية.

وأوضح العميد خبير أحمد بورقيبة مدير مركز المرونة في شرطة دبي، أن الملتقى يناقش المواضيع المهمة التي تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز الجاهزية الدائمة عبر توقع المخاطر، وتقليل آثارها السلبية والاستجابة بفعالية معها للعبور إلى المستقبل بكل كفاءة وحرفية.

وشاهد المشاركون في الملتقى فيلماً قصيراً حول دور مركز المرونة في شرطة دبي في استشراف المستقبل، وأهمية تطبيق معايير المرونة في دعم الاقتصاد وتجاوز الأزمات الطارئة.

وخلال الجلسة الحوارية الرئيسية التي أدارها الدكتور سعود القرعان، تحدث الدكتور وائل علي من الجامعة الأمريكية في الإمارات عن محور البيئة والتغير المناخي، وتحدثت الدكتورة مورييل طحطوح من الجامعة الأمريكية في دبي عن محور التحديات والفرص المستقبلية، فيما قدمت الدكتورة خديجة راشد العبدولي من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي حول مفهوم «إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال».

كما وتحدث كل من الدكتورة رهف عجاج من جامعة أبوظبي، والدكتور وائل شيتا من الجامعة البريطانية في دبي، والدكتور سيد بن روان من شرطة دبي، والدكتور جاكو باركويزن من أكاديمية ربدان، عن الطاقة المستدامة والمتجددة والتي تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أخضر وبيئة مستدامة.

وتفقد معالي القائد العام ومساعدوه ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى، والذي ضم 8 ابتكارات حديثة وجديدة للجهات المشاركة وطلبة الجامعات، فيما قدمت فرقة شرطة دبي الموسيقية عزفاً لمقطوعات موسيقية نالت إعجاب المشاركين في الفعاليات.

وفي الختام، كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، المتحدثين والجهات المشاركة في فعاليات الملتقى والمعرض المصاحب الذي ضم 8 مشاريع ابتكارية نوعية.