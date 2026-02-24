سهيل المزروعي: التميز المؤسسي نهج استراتيجي مستدام

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطوير منظومة العمل الحكومي والاستثمار في رأس المال البشري يشكلان محوراً أساسياً في رؤية دولة الإمارات، وانعكاساً عملياً لتوجهاتها الاستراتيجية ضمن إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على استشراف المستقبل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة وزير الطاقة والبنية التحتية للتميز المؤسسي، الذي نظمته الوزارة في المدينة المستدامة بدبي، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم النوعية في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي، وترسيخاً لنهج الوزارة في نشر ثقافة التميّز وتقدير الإنجاز. وأوضح معاليه أن الجائزة تنسجم في معاييرها ومتطلباتها مع جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

وقال معاليه: «إن تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتحفيز الأداء المتميّز، تمثل مرتكزات أساسية لضمان جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على تحقيق أثر تنموي مستدام، فالتميّز المؤسسي ليس هدفاً مرحلياً، بل نهج استراتيجي مستدام يعكس رؤيتنا لبناء مستقبل قائم على الكفاءة والإبداع».

أوضح الدكتور إبراهيم سلمان، رئيس الأداء والتميز الحكومي في حكومة دولة الإمارات، منسق عام برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، أن ثقافة التميز متأصلة في حكومة دولة الإمارات وتشكل نهجاً راسخاً في العمل الحكومي.