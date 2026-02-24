محاكم دبي ترفد منظومتها القضائية بـ 46 خبيراً

أدى 46 خبيراً جديداً اليمين القانونية أمام الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بحضور القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، وذلك تمهيداً لانضمامهم إلى جدول الخبراء المعتمدين لدى محاكم دبي، في خطوة تعكس التزام المحاكم بتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتطوير أدواتها الفنية بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في إمارة دبي.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص محاكم دبي على رفد منظومتها القضائية بكفاءات متخصصة ذات خبرات عالية، تسهم في دعم القضاة بآراء فنية دقيقة ومحايدة، وتُعزز من جودة الأحكام وسرعة الفصل في النزاعات، بما يرسخ الثقة في العدالة ويواكب المكانة العالمية التي تحتلها إمارة دبي كمركز اقتصادي واستثماري رائد.

التخصصات

وشملت التخصصات التي انضم إليها الخبراء الجدد كلاً من: المحاسبة، والمصرفية، والهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية، والتثمين، والوساطة العقارية، وميكانيكا السيارات، وتقنية المعلومات، إضافة إلى أطباء لجان المسؤولية الطبية، بما يعكس تنوعاً نوعياً في الخبرات الداعمة للعمل القضائي في مختلف أنواع القضايا

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن انضمام هذه النخبة من الخبراء يمثل إضافة نوعية لمنظومة العدالة، ويعكس التزام محاكم دبي المستمر بتطوير بنيتها المؤسسية والارتقاء بكفاءة خدماتها القضائية.

وقال إن تطوير منظومة الخبرة القضائية يشكل أحد المحاور الرئيسة في تعزيز جودة العمل القضائي، إذ تمثل الخبرة الفنية ركيزة أساسية في دعم المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، ونحن في محاكم دبي نحرص على استقطاب الكفاءات المتخصصة ذات الخبرات العملية والعلمية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية تقوم على سيادة القانون وكفاءة مؤسساته.

خطى ثابتة

وأضاف أن محاكم دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون الخبراء، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، وتعزيز برامج التأهيل والتدريب المستمر، بما يضمن أعلى معايير النزاهة والاحترافية والشفافية.

من جانبه، أكد القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي، أن تنوع التخصصات في جدول الخبراء يعكس فهماً عميقاً لطبيعة القضايا المعاصرة وتشعبها، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وأن وجود خبراء في مجالات دقيقة ومتنوعة، مثل الهندسة بمختلف فروعها، والمحاسبة والمصرفية، وتقنية المعلومات، والتثمين والوساطة العقارية، إضافة إلى أطباء لجان المسؤولية الطبية، يسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، ويرفع من كفاءة الإجراءات القضائية ودقتها، هذا التنوع ينعكس إيجاباً على سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.

وأشار إلى أن لجنة شؤون الخبراء تولي اهتماماً بالغاً بمعايير القيد في جدول الخبراء، من حيث الكفاءة العلمية والخبرة العملية والسيرة المهنية ويأتي انضمام الخبراء الجدد انسجاماً مع رؤية محاكم دبي الهادفة إلى تحقيق «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، من خلال بناء منظومة قضائية متكاملة تجمع بين الكفاءة القانونية والدعم الفني المتخصص، وتستند إلى أفضل المعايير العالمية.