8 شواغر وظيفية تخصصية للمواطنين بشرطة دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن فتح باب التقديم لشغل 8 وظائف تخصصية لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الجاهزية الأمنية، ورفد منظومتها بكفاءات وطنية مؤهلة.

وتشمل الشواغر الوظيفية، عنصر حماية، وعنصر تحرٍ، وعنصر أمن مؤسسات عقابية، وعنصر مكافحة شغب، وعنصر مداهمة، وعنصر متلقي بلاغات، ومسؤول دورية، ومفتش أمن طيران.

وأكد العميد راشد ناصر راشد عبدالله، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن طرح هذه الوظائف التخصصية يأتي في إطار رؤية القيادة العامة لشرطة دبي الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكين أبناء الوطن من الإسهام الفاعل في مسيرة الأمن والاستقرار، موضحاً أن شرطة دبي تواصل تطوير منظومتها البشرية بما ينسجم مع استراتيجيتها المؤسسية القائمة على الريادة والابتكار والاستباقية في العمل الأمني.

وأشار إلى أن استقطاب العناصر الوطنية المؤهلة، يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، وأن هذه الوظائف ليست مجرد فرص عمل، بل مسارات مهنية واعدة، تتيح للشباب الإماراتي المساهمة الفاعلة في حماية المجتمع وصون مكتسباته، مؤكداً التزام شرطة دبي بتطبيق أعلى المعايير في عمليات الاختيار والتعيين، لضمان استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية.

من جانبه، أوضح العقيد حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف، أن عملية التقديم والاختيار ستخضع لمنظومة دقيقة من المعايير والإجراءات التي تضمن العدالة والشفافية في استقطاب المتقدمين.

وبيّن أن الشروط الأساسية تتضمن أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يقل طوله عن 165 سم، بما يتوافق مع متطلبات اللياقة البدنية للوظائف المطروحة.

وأشار إلى أن المتقدمين سيخضعون لسلسلة من الاختبارات الذكية، التي تقيس القدرات الذهنية والمهارية، إضافة إلى المقابلات الشخصية التي تركز على الجوانب السلوكية والانضباطية.

ويمكن للراغبين بالتقدم إلى إحدى الشواغر الوظيفية، التسجيل عبر الرابط https://qr.codes/kY8PJT، على أن آخر يوم للتسجيل 31 من شهر مارس المُقبل.