شرطة دبي تدعو السائقين للحذر عند تشكّل الضباب

دعت شرطة دبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وخفض السرعات عند القيادة في أوقات تشكّل الضباب، مشيرةً إلى أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ما قد يتسبب بوقوع حوادث مرورية جماعية بين عدد كبير من المركبات، تخلّف خسائر بشرية ومادية، في حال عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه يجب على السائق التأكد من حالة الطقس، خاصة خلال هذه الفترة من العام التي يكثر فيها تشكّل الضباب، من خلال متابعة تنبيهات الجهات المختصة، وذلك لتفادي الحوادث المرورية الخطرة.

وشدّد العميد جمعة بن سويدان، على خطورة حوادث الضباب، لما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية، موضحاً أن معظمها ينتج عن التصادم نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الالتزام بخفض السرعات، أو التوقف الخاطئ على جانب الطريق عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة في الضباب، والتي تشمل خفض السرعة، وترك مسافة أمان أكبر من المعتاد، واستخدام الأضواء المنخفضة، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسار إلا للضرورة القصوى، مع استخدام إشارات الانعطاف، وعدم استخدام الأضواء العالية، لما تسببه من إعاقة للرؤية.

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من وجودها خلال أوقات الضباب على الطرق الخارجية، لتنبيه السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعات، والقيام بعمليات مسح ميداني مستمر، لمنع وقوف المركبات على كتف الطريق، والعمل على إبعادها خارج حرم الطريق، بعيداً عن مسار المركبات، تجنباً لوقوع الحوادث.