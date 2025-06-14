مركز محمد بن راشد للفضاء يبدأ التسجيل في المخيم المهني لإلهام جيل المستقبل من المواهب الإماراتية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن فتح باب التسجيل في «المخيم المهني»، المبادرة الرائدة التي تستهدف طلبة المرحلة الثانوية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، لإتاحة فرصة مميزة لهم لاكتشاف عالم الفضاء والعلوم والتكنولوجيا من منظور عملي ومهني.

ويقام «المخيم المهني» في مقر المركز بمنطقة الخوانيج خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو 2025، ضمن رؤية المركز التي تهدف إلى إعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة في مستقبل قطاع الفضاء والابتكار المؤسسي في الدولة.

ويهدف المخيم إلى تعزيز وعي الطلبة بالتخصصات العلمية والوظائف المستقبلية، من خلال برنامج تفاعلي غني يشمل جلسات تعليمية وتجارب تطبيقية، تتيح للمشاركين استكشاف مختلف إدارات وأقسام المركز، والتعرف إلى التطبيقات العملية لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى فهم منظومة العمل المؤسسي التي تدعم عمليات المركز.

تمكين الشباب

وتأتى هذه المبادرة تأكيداً على التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب من رسم ملامح مستقبلهم المهني بما يتماشى مع تطلعات الدولة في مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة.

يمكن للطلبة المهتمين التسجيل من خلال إرسال سيرهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني careercamp@mbrsc.ae، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 20 يونيو 2025.