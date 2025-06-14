«إسلامية دبي» تعقد «غراس الصيف 2025» في 5 محاور

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج «غراس الصيف 2025» الموجَّه للفتيات من عمر 7 إلى 15 عاماً، تحت شعار «غراس اليوم.. حصاد الغد»، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضورها المجتمعي وتفعيل دورها في تنشئة الأجيال، انسجاماً مع توجهات «عام المجتمع 2025».

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الدائرة المستمرة لغرس القيم الإسلامية والوطنية في نفوس النشء، وتنمية المهارات القيادية والحياتية للفتيات، بما يسهم في إعداد جيل واثق بهويته، ومؤهل لمتطلبات المستقبل.

ويُعقد البرنامج خلال فترتين صيفيتين، الأولى من 7 إلى 24 يوليو 2025، والثانية من 4 إلى 22 أغسطس 2025، من الاثنين إلى الخميس، مقدّماً تجربة تعليمية مبتكرة.

ويرتكز البرنامج على خمسة محاور متكاملة، تشمل القرآن الكريم والسنع الإماراتي والمهارات الحياتية والقيادة والابتكار، ضمن منهج تثقيفي يهدف إلى إعداد فتيات واثقات، مؤهلات علمياً ومهارياً، ومتمسكات بقيمهن الدينية والوطنية، وقادرات على التفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر من منطلق أصيل ومتوازن.

وفي إطار حرص الدائرة على تعزيز فرص الوصول والمشاركة، اعتمدت تنفيذ برنامج «غراس الصيف 2025» في مجموعة من مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن برنامج «غراس الصيف 2025» يأتي امتداداً لنجاحات البرنامج في مواسمه السابقة، والتي عكست أثراً تربوياً إيجابياً كبيراً في نفوس المشاركات، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل أحد تجليات التزام الدائرة بتنشئة الأجيال في بيئة قريبة من واقعهم المجتمعي.