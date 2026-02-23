شرطة دبي تعزز مكافحة المخدرات بالذكاء الاصطناعي

ترأس اللواء حارب الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الرابع من عام 2025، بحضور اللواء عيد محمد بن ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العميد أحمد السويدي، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

وثمن اللواء حارب الشامسي الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة من خلال الحد من انتشار آفة المخدرات وضبط مروجيها لتحقيق مؤشرات متقدمة في قضايا المخدرات. وأكد اللواء حارب الشامسي حرص شرطة دبي على استمرارية التأهيل والتدريب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وضبط تجارها على مستوى الإمارة والدولة. واطلع اللواء حارب الشامسي والحضور على إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الربع الرابع من العام الماضي، ومساهمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على متهمين بقضايا اتجار بالمواد المخدرة على مستوى الإمارة والدولة والكمية المضبوطة بحوزتهم.

وناقش الاجتماع خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات العمل التي وضعتها لمكافحة هذه الآفة، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، إضافة إلى استعراض النتائج التي تم تحقيقها وقرارات اجتماع التقييم السابق ومؤشرات الأداء.

تعاون دولي

من جانبه، أوضح العميد خالد بن مويزة أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز تعاونها مع الدول على مستوى العام في مكافحة المخدرات، والمساهمة في تعزيز أمن المجتمعات، إيماناً منها بأن قضية المخدرات قضية عابرة للحدود تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، حيث استطاعت شرطة دبي إمداد دول مختلفة بـ121 معلومة مهمة في الربع الرابع من عام 2025، ما أدى إلى إلقاء القبض على 24 متهماً حول العالم، فيما نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في رصد وحجب 232 موقعاً إلكترونياً تروج للمخدرات في الربع الرابع من العام الماضي.

حماية

كما اطلع اللواء حارب الشامسي على إحصائيات مركز حماية الدولي في الربع الرابع من العام الماضي، حيث قام المركز بتنظيم 238 برنامجاً توعوياً استفاد منها 75 ألفاً و980 فرداً من جميع شرائح المجتمع. كما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي في الربع الرابع من العام الماضي 4 ملايين و612 ألفاً و599 مستفيداً، حيث نجحت البرامج التوعوية في تبني الإبداع والابتكار وتنمية المهارات في مجال التوعية الأمنية، وتعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع في القضايا الأمنية، وترسيخ الدور الأسري في التعامل مع المستجدات والحالات الطارئة.