شرطة دبي تعزز الوعي الأمني بين العمال في جبل علي

تحت مظلة وزارة الداخلية، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع مركز شرطة جبل علي، والشركاء الاستراتيجيين، محاضرتين توعويتين في كل من مجمع دبي للاستثمار 1، وشركة دتكو في صناعية جبل علي.

وشهد المحاضرات التوعوية العقيد علي أحمد محمد إبراهيم السويدي، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، وعدد من الضباط والموظفين، وبحضور أكثر من 1600 شخص استفادوا من المواد التوعوية في الجانب المروري والأمني والمجتمعي.

وعي استباقي

وأكد العقيد علي أحمد محمد إبراهيم السويدي، أن تنظيم هذه المحاضرات التوعوية يأتي انسجاماً مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وترسيخ مفاهيم الوقاية المجتمعية، مشيراً إلى أن العمل الشرطي الحديث لا يقتصر على الاستجابة للحوادث فحسب، بل يرتكز على نشر الوعي الاستباقي وتعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع، منوهاً بأن الوصول إلى أكثر من 1600 مستفيد في مجمع دبي للاستثمار 1 وصناعية جبل علي، يعكس حرص شرطة دبي على الحضور الميداني الفاعل في المناطق الحيوية، لرفع مستوى الوعي بالقوانين المرورية، وكيفية الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وأساليب الاحتيال المختلفة.

ترسيخ ثقافة الاحترام

من جهتها قالت فاطمة أحمد بوحجير، إن هذه المحاضرات تأتي ضمن جهود مجلس الروح الإيجابية لتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين، بما ينسجم مع رؤية دبي في تعزيز بناء مجتمع متماسك وآمن يحتضن مختلف الثقافات.

وأضافت أن مجلس الروح الإيجابية يحرص على إطلاق مبادرات نوعية تلامس احتياجات الفئات المختلفة، وتعمل على نشر رسائل إيجابية تعزز الشعور بالأمان والانتماء، مؤكدة أن الاستثمار في الوعي هو استثمار في استدامة الأمن وجودة الحياة في إمارة دبي.

فعاليات وبرامج

وتطرقت المحاضرات إلى رسائل توعوية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، والتوعية بحقوق الإنسان، وقنوات التواصل، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» من الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتوعية من الاحتيال بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للعمليات للتوعية بضرورة التواصل على الرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والرقم 901 للحالات غير الطارئة، والإجابة عن الاستفسارات العامة، وخدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمرورية عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الإلكتروني، ومنها خدمة «عين الشرطة». كما شهدت الفعالية مشاركة جماهيرية واسعة في الفقرات الترفيهية المصاحبة.