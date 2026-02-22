مجلس شباب «كهرباء دبي» ينظم رحلة تفاعلية إلى حديقة مشرف

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة تفاعلية إلى حديقة مشرف في دبي، بمشاركة 60 موظفاً من شباب الهيئة.

وتضمنت الفعالية باقة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والبيئية الهادفة إلى توطيد أواصر التواصل المجتمعي وتفاعل الشباب المباشر مع البيئة الطبيعية.

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: «انسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، يقدم مجلس شباب الهيئة تجارب متكاملة تعزز جودة الحياة وتحفز على اتباع نمط حياة رياضي وصحي وصديق للبيئة، بما يعزز سعادة الشباب وإنتاجيتهم، ويجسد القيم المجتمعية الأصيلة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يجعل من احترام الإنسان للبيئة عنصراً أساسياً في رؤية الدولة المستقبلية ونهجها لتحقيق الاستدامة وصون الموارد للأجيال الحالية والقادمة.

ويسهم المجلس في ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية بين جيل الشباب وتمكينهم من تبني ممارسات مستدامة تحمي البيئة والتنوع البيولوجي».

وتضمنت الزيارة فعالية ركوب الدراجات الهوائية وجولة على الأقدام في أرجاء حديقة مشرف، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى رفع مستوى وعي الشباب حول أهمية حماية المساحات والأنظمة البيئية الطبيعية والحفاظ عليها لدعم العمل المناخي الفعال والمستدام.