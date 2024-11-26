"طرق دبي" تُدَشِّنُ 3 خطوط جديدة للحافلات وتطور خطوطاً أخرى

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تدشين (3) خطوط جديدة للحافلات في 29 نوفمبر الجاري منها خط (108)، الذي ينطلق من محطة حافلات السطوة إلى القرية العالمية وبالعكس حيث تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الحركة السياحية من خلال توفير خط جديد يُضافُ إلى الخطوط الأخرى لنقل رواد القرية العالمية.

وسيكون تشغيل هذا الخط أيام الجمعة والسبت والأحد وأيضاً خلال الفعاليات والعطل الرسمية وستكون أوقات التشغيل من الساعة 2:00 ظهرا وحتى الساعة 1:00 من صباح اليوم التالي بواقع (11) رحلة يوميا في كل اتجاه وبزمن تقاطر يبلغ (60) دقيقة.

وتطلق الهيئة خطّين جديدين آخرين، حيث سيعمل الخط رقم F63، المغذي لمحطات المترو بين محطة مترو الراس ومحطة حافلات الاتحاد عبر شارع الخليج وشارع نايف، فيما سيربط الخط الآخر رقم J05 الوصول بين مجمع ميرا ومدينة دبي للأستوديوهات عن طريق نشاما تاون هاوس.

تطوير خطوط أخرى

وسَتُطَوِّرُ الهيئة في التاريخ نفسه كذلك عدداً من الخطوط الأخرى من خلال إجراء تعديلات على مسارات الحافلات بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب لجعل تجربتهم اليومية مفعمة بالراحة والسلاسة، حيث سيجري تعديل الخط رقم 5 الى اتجاهيين وسيعمل بين محطة حافلات أبوهيل ومحطة حافلات الاتحاد ولن يخدم بعد الآن بالاتجاه إلى محطة مترو الراس. وسيجري تعديل الخط رقم 14 أيضاً للسير إلى اتجاهين لينتهي عند محطة مترو الخليج التجاري. كما سيتم تقليص مسار الخط 33 إلى محطة حافلات الكرامة بدلاً من الذهاب الى محطة حافلات الغبيبة.

وستشمل هذه التعديلات كذلك مسار الخط 91 لتغطية منطقة الخليج التجاري باتجاه محطة حافلات جبل علي ولتغطية موقف مترو مركز دبي للسلع المتعددة في كلا الاتجاهين.

وسَيُختَصَرُ مسار الخط J02، لتسريع وصول الركاب بين منطقتي المرابع العربية ودبي للإنتاج. وسَيُعَدّلُ مسار الخط J04 لتغطية المدينة الرياضية وتقليص مرات التوقف في مدينة دبي للأستوديوهات.

أما الخط F38، فسَيُعَدّلُ مساره لتغطية مجموعة تلال الجرف وتعديل مسار الخط F39 تم لتغطية الاتحاد مول وتعديل مسار الخط X92 لتغطية موقف مترو مركز دبي للسلع المتعددة في الاتجاه إلى محطة حافلات الغبيبة وتقليص عدد مواقف مجمع دبي للاستثمار.

وسَتُجرى في التاريخ نفسه تحسينات تتمثل بتحسين مستوى الخدمة وزمن تقاطر الرحلات على 30 خط للحافلات، لتتناسب في الوصول على موعد الرحلات، وهي:

7, 13D, 14, 20A, 21A, 21B, 30, 32C, 33, 34, 43, 44, 63E, 67, 91, DH1, E700, F05, F07, F26, F23, F38, F39, F54, F63, J01, J02, J04, J05 , X92.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.