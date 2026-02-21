غياث محمد غياث يدعم «حد الحياة» بـ 8 ملايين درهم.. ومجموعة «كارفير» تسهم بـ 3 ملايين

انضم رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث، صاحب مجموعة جينكو، إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلن عن تقديم 8 ملايين درهم دعماً للحملة.

وتأتي هذه المساهمة ضمن التجاوب المجتمعي الكبير مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، حيث تجسد الحملة نهجاً متفرداً في العمل الإنساني يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة لترسيخ الاستدامة في العطاء وتحقيق مستهدفاتها في حماية ملايين الأطفال من الجوع وسوء التغذية.

ويتم تنفيذ حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

غياث محمد غياث: «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت تنسجم مع القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات

وأكد غياث محمد غياث أن حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تنسجم مع القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، ومسارعة أبنائه إلى تقديم العون للفئات الأقل حظاً في أي مكان من العالم، مشيراً إلى أن الحملة الرمضانية الجديدة تجسد المبادئ العظيمة التي قامت عليها دولة الإمارات منذ فجر التأسيس، وفي مقدمتها مساعدة الآخرين وتمكين الشرائح الضعيفة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، وبخاصة الأطفال الذين يواجهون خطر الجوع وسوء التغذية.

وقال: «مشاركتنا في هذه الحملة الجديدة تعبر عن التزامنا بمساندة الجهود الإنسانية والخيرية المباركة لدولتنا وقيادتنا الرشيدة، لتحسين واقع المجتمعات التي تواجه ظروفاً صعبة، وتقديم كل دعم ممكن لملايين الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً قاسية تنعكس على صحتهم، وتهدد حياتهم بسبب غياب الرعاية والغذاء، والإمكانات المادية الضرورية لتجنيبهم كارثة الجوع».

إلى ذلك انضمت مجموعة «كارفير» إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، حيث ساهمت المجموعة بـ 3 ملايين درهم للحملة.

وتشهد الحملة منذ انطلاقها تجاوباً مجتمعياً واسعاً من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد، في تفاعل استثنائي يرسخ مكانة الحملات الرمضانية بوصفها أكبر حراك وطني إنساني على مستوى العالم، وبما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

جاسبير باسي: الحملة مبادرة إنسانية رائدة تجسّد التزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال من الجوع

وقالت جاسبير باسي، مالكة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة «كارفير»، إن حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تمثل مبادرة إنسانية رائدة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية الأطفال من الجوع في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، وتعبر في الوقت نفسه عن القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتكافل ومساعدة الفئات الأقل حظاً.

وأكدت أن الحملة تشكل نموذجاً عملياً لتكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية من أجل إنقاذ ملايين الأطفال من خطر الجوع، مشيرة إلى أن الاستثمار في صحة الأطفال وتغذيتهم هو استثمار في استقرار المجتمعات وتنميتها، وفي بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة.

وتواصل حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة

(940340003708472909222IBAN: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.