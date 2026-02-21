«براند دبي» يطلق دليلاً لوصفات رمضانية مميزة

الدليل ضمن مبادرة «رمضان في دبي» ويشمل 10 مطاعم و 10 طهاة من الإمارات والمنطقة والعالم
40 وصفة متنوعة مستوحاة من المطبخ الإماراتي والخليجي وأطباق عربية وعالمية بلمسات عصرية
الدليل متاح للتحميل مجاناً عبر منصة «وجهات دبي»
ويضم الدليل نحو 40 وصفة مختارة بعناية، تتنوع بين الأطباق الرئيسية والمقبلات والحلويات والمخبوزات، وتجمع بين أصالة المطبخ الإماراتي والخليجي ونكهات عربية وعالمية، بما يعكس التنوع الثقافي الفريد الذي تحتضنه دبي.
قصص نجاح
ومن خلال هذا الإصدار، نهدف إلى إبراز التنوع الاستثنائي الذي يميز مشهد الطهي في دبي، وتعزيز حضور المشاريع المحلية عبر منصة مبتكرة تواكب أجواء شهر رمضان المبارك، وتعكس قيمه القائمة على المشاركة والعطاء».
وأضافت: «نفخر بمشاركة طهاة إماراتيين ضمن هذا الدليل، ونحرص على تمكينهم ومنحهم مساحات أوسع للتعريف بإبداعاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً».
وقد حرصنا هذا العام على تنويع المشاركات لتشمل طهاة ومطاعم تمثل ثقافات متعددة، ما يعكس الطبيعة العالمية لدبي ويقدم تجربة رمضانية ثرية تجمع بين الأصالة والتجديد».
وأضافت: «نؤمن بأن قطاع الطهي يشكل مساحة خصبة للإبداع وريادة الأعمال، ومن خلال هذا الدليل نتيح لأعضائنا فرصة جديدة للتعريف بمنتجاتهم وأفكارهم، وتعزيز حضورهم ضمن مشهد اقتصادي متنامٍ يشجع الابتكار والجودة».
بينما تضم قائمة المطاعم المشاركة في الدليل وهي: بيبل، ودلش، وشلوى، وليت ايتري، وسموير، وسولين، وليت لونج، وغاف، وذو قود مون، وهتان بيسترو وكافية، حيث يشمل الدليل الجديد وصفات لأكلات صحية والعديد من الأطباق الرئيسية والجانبية سهلة التحضير والتي تتناسب مع شهر رمضان الكريم من الطهاة الذين اختاروا مجموعة من أكثر وصفاتهم، التي تلقى رواجاً وإقبالاً كبيراً من الجمهور، وتشمل مجموعة متنوعة من السلطات، وأطباق اللحوم والدجاج، والمأكولات البحرية، إضافة إلى المخبوزات والحلوى الشرقية والغربية والفطائر، بوصفات مستوحاة من المطبخ العربي، كذلك العديد من الوصفات التي اشتهر بها المطبخ الإماراتي والخليجي الثري بمكوناته وأكلاته الشعبية المميزة.
محتوى إبداعي
يُذكر أن مبادرة «بكل فخر من دبي»، هي إحدى مبادرات «براند دبي» الهادفة إلى دعم ومساندة رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها.
ويمكن الاطلاع على دليل الوصفات الرمضانية الجديد من «براند دبي» عبر الرابط: https://branddubai.com/ProudlyFromDubai_RamadanRecipes2026.pdf