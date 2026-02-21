بلدية دبي تحصد 100 جائزة خلال 2025

واصلت بلدية دبي ترسيخ ريادتها المؤسسية في مجالات العمل البلدي، محققة إنجازات استثنائية خلال عام 2025، وذلك بحصولها على أكثر من 100 جائزة وتكريم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتعكس هذه الجوائز جهود البلدية المتواصلة في الإدارة الذكية للمدينة، وخططها الاستراتيجية في التحول الرقمي، والاستدامة، وجودة الحياة، والابتكار المؤسسي ضمن مجالات العمل البلدي، وتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة وتطبيق أفضل الممارسات التي ترسخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في التنمية الحضرية المستدامة والمتكاملة.

وأبرزت بلدية دبي تميزها في التحول الرقمي والاستدامة والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، ومنظومة الصرف الصحي وتصريف الأمطار، إلى جانب التميز في التخطيط الحضري وجودة الحياة وتعزيز مستويات الرفاهية، فضلاً عن تعزيز منظومة البناء والتشييد، والارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء، والسلامة والصحة العامة في إمارة دبي.

ومن بين أبرز الجوائز التي حصدتها بلدية دبي خلال عام 2025، جوائز مجلس السلامة البريطاني عن فئة جوائز السلامة الدولية، وذلك إثر جهودها في تعزيز إجراءات الصحة والسلامة المهنية ورفع نسبة الوعي والإلمام بمعايير السلامة.

كما حصدت جائزة BTOPEX Awards، عن فئة الإنجاز في إدارة العمليات التجارية، وجائزة الأعمال الرشيقة Agile Business Awards، عن فئة المرونة الشاملة للأعمال.

إلى جانب ذلك فازت بجوائز الجودة الدولية 2025 عن فئة فريق الجودة، وجائزة أفضل الممارسات الدولية عن فئة اغتنام الفرص، وجائزة إتش بي إس (HBC International Awards) عن فئة مرونة الأعمال، وجوائز التحول الرقمي (Going Digital Awards)، عن فئة تنفيذ المشاريع، وذلك إثر جهودها في مشروع محطة تحويل الكهرباء في مركز ورسان لمعالجة النفايات، ومشروع محطة ورسان لتحويل الغاز الحيوي إلى طاقة، وجائزة (The Organization-wide Innovation Award)، إلى جانب جائزة المؤسسة المعرفية الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم (MIKE)، وذلك عن مشروع تنفيذ استراتيجية المعرفة والابتكار.

وفازت بلدية دبي خلال 2025 بفئات أفضل برنامج شهادات، وأفضل نماذج كفاءة تطوير القيادة، وأفضل برنامج للرفاهية، ضمن جوائز إدارة رأس المال البشري (HCM Excellence Awards)، إلى جانب مجموعة من الجوائز العالمية الأخرى.