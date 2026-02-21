«إسلامية دبي» تطلق محطات الفحوصات الطبية المجانية ضمن مبادرة «خطوة حياة»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم محطات الفحوصات الطبية المجانية ضمن مبادرتها الرمضانية «خطوة حياة»، وذلك بالتعاون مع برايم للرعاية الطبية ومؤسسة نور دبي، خلال الأيام: 26 فبراير، و5 مارس، و12 مارس، في عدد من المواقع الحيوية بإمارة دبي.

وتقام الفعالية في الحديقة القرآنية، وكايت بيتش، وحديقة ند الشبا، من الساعة الـ 4 عصراً وحتى أذان المغرب، مع إمكانية تمديد الفترة، حيث تشمل الخدمات فحوصات مجانية للنظر، وقياس ضغط الدم، وفحص مستوى السكر في الدم، بما يعزز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ويدعم توجهات الوقاية الصحية للمجتمع. كما تعزز الحافلات الطبية المتنقلة هذا التوجه من خلال إيصال الرسائل التوعوية مباشرة إلى أفراد المجتمع في مواقعهم الحيوية، وتقديم إرشادات مبسطة للأطفال والأسر حول أنماط الحياة الصحية، بما يحول الفحص الطبي من إجراء موسمي إلى سلوك مجتمعي مستدام.

وفي هذا السياق، أكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام للمبادرة، أن «خطوة حياة» هذا العام تنطلق برؤية تركز على الأسرة والطفل، انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن بناء مجتمع صحي يبدأ من تعزيز الوعي داخل الأسرة ذاتها، مشيراً إلى أن أهداف المبادرة تمتد إلى ترسيخ ثقافة صحية مستدامة تقوم على الفحص الدوري، وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية تجاه الصحة.

وأضاف أن «خطوة حياة» تمثل نموذجاً عملياً لدمج البعد المجتمعي بالبعد الصحي في إطار رمضاني يعكس روح التكافل، حيث يجسد الربط بين أهداف المبادرة وتعزيز الثقافة الصحية توجهاً متكاملاً يجمع بين القيم الدينية التي تحث على حفظ الجسد باعتباره أمانة، وبين الممارسات الوقائية الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتنشئة جيل واعٍ يدرك أهمية العناية بصحته منذ الصغر، ويجعل من الوقاية سلوكاً مجتمعياً مستداماً.