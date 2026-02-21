شرطة دبي وجامعة زايد تعززان تعاونهما العملي

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالين التعليمي والدورات العلمية الخاصة بمختلف العلوم التخصصية والمختبرات.

وقّع المذكرة، في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، والبروفيسور كيفن هول، مدير جامعة زايد، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المشاركة في إجراء دورات تدريبية تقنية قصيرة لطلاب جامعة زايد، والتعاون في تطوير برامج الماجستير والدكتوراه والدورات الدراسية، بما في ذلك التدريس المشترك، وتنظيم فعاليات مشتركة ضمن برامج التفاعل المجتمعي، كهاكاثونات وورش عمل وبرامج توعية، وإجراء أبحاث مبتكرة ومركزة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.

كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات من خلال المشاركة في الندوات والمحاضرات وورش العمل الخاصة بالطرفين، ومن خلال ترشيح المحاضرين المميزين من طاقم الجامعة لتقديم محاضرات وورش عمل، ودعوة موظفي شرطة دبي من ذوي الخبرات والكفاءات المتميزة لتقديم محاضرات في الجامعة أو في المؤتمرات التي تنظمها.