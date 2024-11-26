سلطان النيادي للشباب: استثمروا الفرص

وجه معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، خلال جلسة رئيسية في فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2024، تحت عنوان نظرة الشباب الإيجابية نحو المستقبل، بمشاركة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة الشباب في مملكة البحرين الشقيقة، رسالة مباشرة للشباب دعاهم فيها للتركيز على الفرص التي توفرها القيادة الرشيدة، مؤكداً على أهمية تعزيز الوعي لدى الأجيال الناشئة والاهتمام بالبحث وتنمية المهارات التقنية وتوظيفها بشكل إيجابي واستثمار الفرص التي تتيحها.

وقال النيادي: لدينا 20 مجلس شباب وأكثر من 2000 شاب وشابة يعملون بهذه المجالس ويطرحون الأفكار والحلول.

وشدد معاليه على أهمية امتلاك الشباب لمهارات الذكاء الاجتماعي، مضيفاً نريد لشباب الوطن أن يكونوا صناع قرار. واستعرض معالي الدكتور سلطان النيادي أبرز محاور الأجندة الوطنية للشباب والتي ترتكز على 5 توجهات رئيسية وهي بناء الشخصية وبناء القدوات ومهارات المستقبل وجودة الحياة والتمكين الاقتصادي.

وقالت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة الشباب في البحرين إن ملف تمكين الشباب مسؤولية مشتركة بين المؤسسات. وأضافت: "عملنا على إنشاء قاعدة بيانات للشباب الموهوبين في شتى المجالات منها التكنولوجيا والعلوم وغيرها، ويجري من خلال هذه القاعدة اتباع منهجية احتواء وتمكين هذه الفئة والاستفادة منها، كما نعمل على إعداد الشباب لسوق العمل العالمي وليس المحلي فقط وهو منهج أصيل في سياسة حكومة البحرين.

ويلقي منتدى المرأة العالمي- دبي 2024 على مدار يوميّ انعقاده الضوء على العديد من القصص المُلهِمة صاغتها المرأة بكفاءة واقتدار وأكدت من خلاها أن بناء عالم عادل ومستدام لن يتحقق إلا بتفعيل دورها كشريك حقيقي وذي حضور مؤثر وبصمة واضحة في صُنع المستقبل، الأمر الذي يتطلّب إرادةً صادقةً وتعاوناً دولياً مستمراً لمواجهة ما يواجه المرأة من تحديات بروح المسؤولية المشتركة.