«إسلامية دبي» تدشن 10 مساجد منذ بدء العام و5 خلال رمضان



أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تشغيل عشرة مساجد جديدة منذ بداية عام 2026، إلى جانب عزمها افتتاح خمسة مساجد إضافية خلال الشهر الفضيل، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز القرب المكاني لدور العبادة وتوسيع البنية التحتية للمساجد، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني في الإمارة.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تستهدف تهيئة بيئة إيمانية متكاملة للمصلين، ورفع الطاقة الاستيعابية للمساجد بما يضمن أجواء عامرة بالسكينة والخشوع خلال الشهر الكريم.

وشملت المساجد التي دخلت الخدمة منذ بداية العام عدداً من المواقع الحيوية التي تخدم آلاف المصلين يومياً، من أبرزها مسجد زمزم في البرشاء جنوب الثانية، ومسجد الغني في مدينة المطار، ومسجد الهادي في وادي الصفا الخامسة، ومسجد هند سيف الغرير في الخوانيج الثانية، ومسجد علي بن عبدالله قرقاش، رحمه الله، في أم هرير الثانية، ومسجد الوالدين في محيصنة الثانية، ومسجد الدكتور حسين بن غاطي في ند الشبا الأولى، ومسجد آمنة بن حميدان، رحمها الله، في وادي العمردي، ومسجد خليفة بن سلطان الحبتور وأولاده في ند الحمر، ومسجد الرحمن في أم سقيم الثانية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة داخل الأحياء السكنية وترسيخ رسالة المسجد كحاضنة إيمانية ومجتمعية.

وفي هذا السياق، أكد محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين بالدائرة، أن افتتاح وتشغيل هذه المساجد يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة في العناية ببيوت الله وتيسير أداء الشعائر، مشيراً إلى أن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك تُنفَّذ وفق خطة تشغيلية دقيقة تضمن جاهزية المساجد من حيث الصيانة والخدمات والتشغيل، بما يوفر للمصلين بيئة آمنة ومريحة.

وأضاف المنصوري أن الدائرة تواصل تطوير خدماتها باستخدام أفضل المعايير التشغيلية والحلول الذكية، بما يعزز استدامة المرافق الوقفية.