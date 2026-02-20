شرطة دبي تفوز بجائزة «إنترسك 2026» عن فئة أفضل مشروع أمني



حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً دولياً جديداً بفوز مشروع «إدارة بلاغات فقدان جواز السفر باستخدام تقنية البلوك تشين»، بجائزة «إنترسك 2026»، «Intersec Awards 2026»، عن فئة أفضل مشروع أمني، وذلك في إنجاز يعكس ريادتها في تبني الحلول التقنية المتقدمة وتعزيز منظومة الأمن الرقمي.

وتعد جوائز «إنترسك 2026»، من أبرز الجوائز المرموقة في مجال الأمن والحماية، وتُمنح سنوياً لأبرز المشاريع والابتكارات التي تحقق تأثيراً ملحوظاً في تعزيز الأمن والسلامة، وتشمل فئات متعددة في مجالات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والحلول الذكية.

وقال اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي: «يمثل هذا الإنجاز ثمرة لرؤية شرطة دبي في الاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة، من ضمنها تقنية البلوك تشين، بهدف تطوير خدمات أمنية ذكية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وضمان أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات للمستقبل».