مدفع شرطة دبي «الرحّال» يبدأ رحلته من حديقة زعبيل ودوار الحصن في حتا

بدأ المدفع «الرحّال» التابع لشرطة دبي رحلته في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك عبر التواجد في اليومين الأول والثاني في حديقة زعبيل، 18و19 فبراير، فيما سيتواجد في الثالث والرابع من رمضان في مجلس أم سقيم (20 - 21 فبراير)، وذلك لتمكين الراغبين في الاستماع بالأجواء الرمضانية من التواجد في المكان، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد في هذا الشهر الفضيل.

وفي منطقة حتا، سيتنقل المدفع الرحّال المخصص للمنطقة في عدة أماكن تبدأ من دوار الحصن، ولمدة 3 أيام (1 - 3 رمضان).

والجدير ذكره أن المدفع الرحّال سيزور خلال شهر رمضان 17 منطقة وسينتقل من حديقة زعبيل، إلى مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق اتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، وبعده مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه «فيدا كريك هاربر»، أخيراً حديقة البرشاء.

وتولي شرطة دبي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات، فيما هناك 6 مدافع ثابتة طيلة الشهر الفضيل في كل من: «منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور».