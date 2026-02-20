محاكم دبي تعزز العدالة الاجتماعية بمبادرات مجتمعية

أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2026 أن العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في منظومة العمل القضائي، وجزء لا يتجزأ من التزام محاكم دبي بترسيخ مبادئ المساواة وسيادة القانون، بما ينسجم مع توجهات الدولة ورؤيتها في بناء مجتمع متماسك وعادل.

وأضاف الدكتور السويدي: وفي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نؤكد في محاكم دبي استمرارنا في تعزيز العدالة الاجتماعية عبر حزمة من المبادرات المجتمعية والإنسانية، من أبرزها مبادرة «في الشوفة» الداعمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، ومبادرة «شور» للاستشارات القانونية، و«عون» لتقديم المشورة المجانية، إلى جانب «محاكم الخير» وبرامج التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، بما يضمن عدم تعثر الوصول إلى العدالة لأسباب مادية أو اجتماعية.

وتابع: ونولي أهمية كبرى لتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات القضائية من خلال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، بما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات، ويكرس ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية، ضمن بيئة قانونية عادلة وشاملة تدعم مكانة دبي مدينة للعدل والأمان والمساواة.