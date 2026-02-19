800 مشارك في احتفال برأس السنة الصينية

نظّمت الجالية الصينية في دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي ومركز شرطة الراشدية ودبي القابضة، احتفالاً بقدوم رأس السنة الصينية، وذلك في المدينة العالمية بدبي، بحضور أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وماجد خلف من دبي القابضة وأكثر من 800 مُشارك من أبناء الجالية الصينية.

وألقت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي كلمةً ثمّنت فيها العلاقة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والصين، والتعاون المستمر في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية. بدورها، ألقت فاطمة بوحجير كلمةً قالت فيها: «يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم بمناسبة رأس السنة الصينية، التي تمثل معاني التجدد والأمل والعمل المشترك نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».