مركز إقليمي لصحة المرأة في مدينة إكسبو دبي

أعلن جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي عن إطلاق مركز تقنيات صحة المرأة، وهو مبادرة إقليمية رائدة بالتعاون مع مؤسسة ميم والمستشفى الأمريكي دبي وشركة «بيري كير» وتهدف إلى تعزيز صحة المرأة وتسهيل حصولها على الرعاية الصحية ودعم المعرفة والابتكار في مجال صحة المرأة في المنطقة والعالم، بواسطة العلوم والتكنولوجيا والتعليم والتمكين الاقتصادي.

وجاء إطلاق هذه المبادرة أثناء معرض الصحة العالمي.

وسيعمل المركز على معالجة الفجوة في مجالات الابتكار والمعرفة والوصول إلى الخدمات في مجال صحة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها؛ وذلك عبر برامج التعلم، وبرامج دعم البحوث نحو التطبيق العملي، وتقديم الدعم لرواد الأعمال.

وتضع المبادرة مدينة إكسبو دبي في طليعة أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، حيث يتوقع أن تتضاعف قيمة قطاع صناعة التقنيات المتعلقة بصحة المرأة والذي يشمل الحلول الرائدة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للنساء، إلى نحو 5 أضعاف قيمته الحالية ليقفز من 51 مليار دولار في عام 2023 إلى ما يقرب من 267 مليار دولار عام 2035.

ورغم الارتفاع المتوقع في الاستثمارات، إلا أن قطاع صحة المرأة لا يزال يعاني من نقص مزمن في التمويل والخدمات. ولا تزال النساء يواجهن صعوبة في الوصول إلى المعلومات الصحية المتخصصة والموثوقة.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مدينة إكسبو دبي: تمكين المرأة هو أساس ازدهار المجتمع، وتمثل القضايا ذات الصلة بصحة المرأة تحديات يجب التعامل معها. وعبر مركز تقنيات صحة المرأة ومنصة التعاون والابتكار التي تتيحها مدينة إكسبو دبي، نعمل على توحيد الجهود وجمع قادة الرعاية الصحية والمبتكرين والخبراء، لإيجاد بيئة آمنة وموثوقة تدعم البحث بشفافية في قضايا صحة المرأة.

ويرتكز نموذج الشراكة على خبرات متكاملة تشمل مختلف جوانب صحة المرأة، حيث تسهم مؤسسة «ميم» بوصفها مؤسسة خيرية إماراتية رائدة في دعم الحلول المبتكرة للمساواة بين الجنسين، فيما يقدم المستشفى الأمريكي دبي معرفة سريرية متعمقة ودعماً قائماً على الأدلة والبحوث العلمية. وتضيف شركة «بيري كير» – وهي استوديو ابتكار متخصص في تقنيات صحة المرأة – خبرة واسعة في تصميم المنتجات وتطويرها.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي في دبي: «يبدأ الابتكار الجذري في مجال صحة المرأة بالإصغاء للنساء ودعم رفاه المرأة في كل مرحلة من مراحل حياتها. ويهدف المركز إلى إحداث تغيير في الأنظمة، لنضمن مقراً دائماً للابتكار في مجال صحة المرأة».