10 دقائق لإنجاز الفحص الطبي الخاص بالإقامة والنتائج خلال 30 دقيقة

أكدت أماندا غرافيتيس، الرئيس التنفيذي- سمارت سالم، أن مراكز «سمارت سالم» تعتبر مراكز الفحص الوحيدة في دبي التي تنجز الفحص الطبي للإقامة خلال 10 دقائق فقط، مع إصدار النتائج خلال 30 دقيقة. وبينت أن هذه المراكز تقوم بتوفير رحلة استثنائية لمتعامليها منذ لحظة وصولهم، مشيرة إلى أن تميز خدمات هذه المراكز يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة ذكية ومبتكرة، وضمان أن تكون مختلف الخدمات والإجراءات، بما فيها إجراءات الفحص الطبي للإقامة بأعلى درجات الكفاءة والانسيابية. وبينت أن «سمارت سالم» يعتبر نموذجاً عملياً لكيفية ترسيخ دبي لمعايير عالمية في تقديم خدمات متميزة.

وفيما يلي نص الحوار:

رسخت مراكز «سمارت سالم» سمعة رفيعة بفضل توفيرها التجربة الأسرع والأكثر تميزاً للفحص الطبي لتأشيرة الإقامة في دبي. ماذا يعني مفهوم «الرعاية الصحية المميزة» الذي توفرونه والذي يتماشى مع رؤية دبي لتوفير خدمات استثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصحي؟ وكيف تحققون قيمة مضافة للمتعاملين؟

تعني الرعاية الصحية المميزة بالنسبة لنا وضع راحة المتعامل وسرعة الخدمة وجودتها الفاخرة في صميم التجربة، بحيث تكون رحلته استثنائية منذ لحظة الوصول. كما يعني ذلك تقديم تجربة فحص طبي للإقامة تتفوق بشكل واضح على أي بديل آخر؛ إذ يُعد «سمارت سالم» مركز الفحص الوحيد في دبي الذي ينجز الفحص خلال 10 دقائق فقط، مع إصدار النتائج خلال 30 دقيقة.

ونحن أيضاً المركز الوحيد الذي يوفر تجربة متكاملة ومريحة تشمل خدمة صف السيارات، وإجراءات رقمية بالكامل، وإمكانية الحضور دون موعد مسبق، والوصول إلى خدمات صحية وقائية شاملة، إضافة إلى تقديم القهوة مجاناً أثناء الانتظار. وللأشخاص المشغولين الساعين لاستخراج أو تجديد تأشيرات إقاماتهم، نوفر تجربة سلسة عبر مراكزنا القائمة في 3 مواقع استراتيجية مميزة: مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للمعرفة، وسيتي ووك. وبفضل تسارع إجراءات الفحص لدينا، نحن المركز الوحيد القادر على إتاحة ميزة المواعيد السريعة للقياسات الحيوية للهوية الإماراتية، وذلك بدعم نقدّره من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

اكتسبتم سمعة في تقديم أسرع نتائج للفحص الطبي للإقامة. إلى أي مدى يعتمد ذلك على الأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وما مستقبل التكنولوجيا في هذه الرحلة؟

تعتمد منظومتنا التشغيلية بالكامل على التكنولوجيا لتقديم خدمة متقدمة ومبتكرة. فمن التسجيل الرقمي، إلى روبوتات إعداد القهوة، وأنظمة إدارة الطوابير الذكية، والأحزمة الآلية لنقل عينات الدم، وصولاً إلى اختبارات العافية المتقدمة وتحاليل الحمض النووي المدعومة بالذكاء الاصطناعي — تشكل التكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي العمود الفقري لعملياتنا، بما يعزز الدقة والسرعة وكفاءة الإجراءات في كل مرحلة.

ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متنامياً في تطوير تجربة المتعاملين في القطاع الصحي، من خلال رفع مستوى التخصيص وإتاحة الاختبارات المعقدة — مثل تحليل ميكروبيوم الأمعاء — لشريحة أوسع من المجتمع، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية. وتتمثل رؤيتنا في نقل مستقبل الصحة والعافية إلى دولة الإمارات عبر توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات، مع وجود تطورات واعدة قيد التنفيذ.

كيف يسهم نظام الفحص الطبي السريع والمميز في دعم طموح دبي لتكون الوجهة الأسهل والأكثر جذباً للعيش والعمل عالمياً؟

تأسست مراكز «سمارت سالم» وفق نهج شمولي يتماشى تماماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وضمن رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة ذكية ومبتكرة، وضمان أن تكون مختلف الخدمات والإجراءات، بما فيها إجراءات الفحص الطبي للإقامة، بأعلى درجات الكفاءة والانسيابية.

ومن خلال تقديم فحص طبي رقمي بالكامل وبأعلى سرعة، إلى جانب تسريع إجراءات القياسات الحيوية للهوية الإماراتية، نسهم في تبسيط رحلة إنجاز تأشيرات الإقامة وتقليل الخطوات اللازمة لإنجاز التأشيرات بالنسبة للقادمين الجدد إلى دبي أو المقيمين الذين يقومون بتجديد إقاماتهم. وقد تم اختيار مواقعنا الثلاثة بعناية لخدمة مختلف قطاعات دبي الحيوية: مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي، ومدينة دبي للمعرفة كمحور للتعليم والتكنولوجيا، وسيتي ووك كوجهة أعمال وسكن متكاملة.

ويمثل «سمارت سالم» نموذجاً عملياً في التعاون بين القطاعين العام والخاص ولكيفية ترسيخ دبي لمعايير عالمية في تقديم خدمات حكومية متميزة تتحول من إجراء روتيني إلى تجربة راقية. ونفخر بتقديم هذه الخدمات بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الصحية.

مع التوسع في المواقع والخدمات، كيف تحافظون على التجربة المميزة دون التأثير في جودتها؟

تشكل الخدمة المميزة جوهر نموذج أعمالنا، وهي ثابت أساسي لن يتغير. سنواصل تقديم أسرع وأرقى خدمة فحص طبي للإقامة في دبي، مع الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا لضمان تجربة متفوقة ومتسقة لكل متعامل.

ومنذ عام 2022 شهد «سمارت سالم» نمواً متسارعاً شمل افتتاح مركزين جديدين وإطلاق أكثر من 20 خدمة إضافية، ومع ذلك بقيت جودة التجربة وثباتها دون تغيير، لأنها ركيزة أساسية في عملياتنا وأنظمتنا وثقافتنا المؤسسية. فجميع موظفينا يدركون أن تقديم تجربة استثنائية في كل مرة هو قيمة مؤسسية محورية، ومع التوسع سيترسخ التزامنا بهذا المبدأ.

مع التوسع في الصحة الوقائية والتشخيص والعافية، هل يمثل الفحص الطبي للإقامة بوابة لمنظومة صحية وقائية أوسع؟

تتزايد أهمية الصحة الوقائية في تعزيز جودة الحياة، ومع ذلك تشير بياناتنا إلى أن واحداً من كل 10 أشخاص لم يجرِ فحصاً صحياً عاماً من قبل، وهو مؤشر يستدعي الاهتمام بصحة المجتمع. وإذا تمكنّا من توظيف دورنا في فحوصات الإقامة لتسليط الضوء على هذا الجانب، وتشجيع الأفراد على إجراء الفحوصات الوقائية، فإننا نعد ذلك مساهمة مجتمعية مهمة. نحن المركز الوحيد لفحوصات الإقامة الذي يوفر خدمات صحية وقائية وعافية متكاملة. فعند إجراء الفحص الطبي يمكن إضافة فحص وقائي شامل في الزيارة نفسها — تحليل دم واحد خلال الزيارة، لا تتجاوز مدته 10 دقائق — مع الحصول على مؤشرات صحية أعمق قد تُحدث فارقاً كبيراً على المدى الطويل. كما نقدم باقة واسعة من الفحوصات الوقائية، بدءاً من اختبارات الحساسية وصولاً إلى تحاليل ميكروبيوم الأمعاء، والحمض النووي، بما يتيح الكشف المبكر قبل ظهور الأعراض، ويمنح المتعاملين قيمة إضافية وراحة أكبر في كل زيارة.