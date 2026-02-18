وفد من «الدفاع» يزور مركز التكنولوجيا الافتراضية بشرطة دبي

استقبلت الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي وفداً من وزارة الدفاع، برئاسة اللواء ركن خليفة الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وذلك خلال زيارة رسمية لمركز التكنولوجيا الافتراضية، بهدف الاطلاع على أحدث المشاريع التدريبية المعتمدة على تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي.

وكان في استقبال الوفد كل من العميد دكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، حيث جرى خلال الزيارة بحث أطر التعاون المشترك وسبل الاستفادة من التطبيقات الافتراضية، وإمكانية توظيفها في مجالات التدريب والتأهيل.

واطلع الوفد خلال الجولة على عدد من المشاريع الافتراضية المتقدمة، من أبرزها التدريب بالمحاكاة باستخدام دورية «غياث»، ومشاريع فك وتركيب السلاح الافتراضي، ووضعيات الرماية الافتراضية، ومسرح الجريمة، والتي تسهم جميعها في تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة الكوادر وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما قُدّم عرض تعريفي حول مركز التكنولوجيا الافتراضية، استعرض أبرز المشاريع القائمة، ومجالات التعاون الممكنة بين الجهتين، إضافة إلى طرح أفكار تطويرية مستقبلية حظيت باستحسان الوفد الزائر.