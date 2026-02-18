«دبي الصحية» تطلق خدمة «الفحص الطبي الموحد» للإقامة والصحة المهنية

أعلنت «دبي الصحية» ضمن مبادرات «بناة المدينة»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتطوير الخدمات الحكومية المشتركة، عن إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحد»، التي تدمج إجراءات فحوصات اللياقة الطبية للإقامة والصحة المهنية ضمن طلب واحد ومسار موحد، في خطوة نوعية تهدف إلى اختصار الإجراءات وتسهيل رحلة المتعامل، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد.

وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تشمل هيئة الصحة في دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وبلدية دبي، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة المالية، وذلك في إطار مبادرات «بناة المدينة»، والتي تهدف إلى تصميم وتنفيذ خدمات حكومية مشتركة تقدم تجربة استثنائية للمتعاملين، تماشياً مع أهداف خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والخطط الداعمة لها.

ويتم التقديم على هذه الخدمة الجديدة لمختلف الفئات العاملة في القطاعات المهنية من خلال إجراء موحد يجمع فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية في طلب واحد بشكل تلقائي ومؤتمت وبناءً على بيانات المهنة التي يتم التقديم عليها، ما يتيح استكمال جميع الفحوصات في زيارة واحدة فقط، يلي ذلك إصدار الإقامة تلقائياً بعد صدور نتائج الفحوصات الطبية. وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بالخدمات الحكومية وربط قواعد البيانات لدى الجهات المعنية، بما يضمن إجراءات أسرع وأكثر دقة.

وقال الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي: إن إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحد» يعكس نهج دبي في تطوير العمل الحكومي المشترك، عبر مسار رقمي موحد يعزز كفاءة إنجاز فحوصات اللياقة الطبية للإقامة والصحة المهنية.وأكد أهمية هذه المبادرة ودورها الفاعل في أتمتة العمليات وتوحيد وتسريع تبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز التخطيط الوقائي ومواكبة متطلبات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.

تكامل حكومي

من جهته، قال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: إن خدمة «الفحص الطبي الموحد» تجسد نموذج العمل الحكومي المتكامل الذي تنتهجه دبي، والقائم على الترابط المؤسسي وتكامل الأنظمة بين الجهات المعنية.

وأكد أن دور إقامة دبي يتمحور حول ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بأسلوب مؤتمت وآمن مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن توفير البيانات الدقيقة لدى جميع الجهات المشتركة في تقديم الخدمة، وتسريع الإجراءات، وإصدار الإقامة بسلاسة فور استكمال المتطلبات، بما ينعكس مباشرة على جودة تجربة المتعامل وكفاءة المنظومة الحكومية ككل.

وأضاف أن هذا التكامل يعزز موثوقية البيانات ويحد من الازدواجية في الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان أولاً. كما يعكس التزام إقامة دبي بدعم المبادرات المشتركة التي ترتقي بتجربة المتعامل وتواكب تطلعات الإمارة نحو خدمات أكثر ذكاءً واستباقية.

خدمات مبتكرة

وفي السياق ذاته، أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحد» يمثل خطوة استراتيجية لدعم منظومة الرقابة والتفتيش في إمارة دبي، تعكس التزام الجهات الحكومية في دبي بتقديم خدمات مبتكرة تدعم تنافسية الإمارة عالمياً، وتواكب النمو الاقتصادي والسكاني، بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتجعل من دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وقال: «تمثل الخدمة نقلة نوعية في تعزيز التكامل الحكومي بين الجهات، من خلال توحيد قواعد البيانات وربطها بشكل ذكي، ما يتيح للفرق الرقابية في بلدية دبي الوصول إلى معلومات دقيقة وفورية عند تنفيذ عمليات التفتيش، بما يضمن الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية، ويعزز الوقاية والحماية الاستباقية، ويرفع مستوى الاستجابة في حالات الطوارئ».

نقلة نوعية

من جانبه، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تجسد خدمة «الفحص الطبي الموحد» نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية المشتركة، عبر توحيد الإجراءات وتكامل الأنظمة بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة».

وأضاف: «تعكس هذه الخدمة التعاون البناء بين الجهات الحكومية ضمن مبادرات «بناة المدينة»، وترجمة رؤية دبي في تقديم خدمات ذكية واستباقية، تسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة».

وسيتم تقديم خدمة «الفحص الطبي الموحد» في 8 مراكز للياقة الطبية تابعة لـ«دبي الصحية» تشمل: مركز القرهود للياقة الطبية، مركز النهدة للياقة الطبية، مركز الكرامة للياقة الطبية، مركز اليلايس للياقة الطبية، مركز بردبي للياقة الطبية، مركز المنطقة الحرة في جبل علي للياقة الطبية، مركز زعبيل للياقة الطبية، ومراكز «سالم الذكي».

كذلك، سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز فحص اللياقة الطبية لمواكبة النمو في أعداد المتعاملين.