«بيت الخير» توزّع المير الرمضاني على 7 آلاف أسرة بإجمالي 7 ملايين درهم

باشرت جمعية بيت الخير توزيع المير الرمضاني مع انطلاق الأسبوع الرابع من شهر شعبان، مستهدفة 7,000 أسرة متعففة ضمن مشروع خصصت له ميزانية قدرها 7 ملايين درهم، بهدف تأمين احتياجاتها الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، وتعزيز مظلة الأمان المعيشي للأسر المستفيدة خلال موسم الطاعات.

وأوضحت الجمعية أن هذا التوزيع يمثل باكورة العطاء في النسخة الثالثة من حملتها الرمضانية «حق معلوم»، التي تسعى هذا العام إلى دعم وإسعاد ما يزيد على 65 ألف مستحق مسجلين في قاعدة بياناتها، إلى جانب فئات أخرى من الأسر الأشد حاجة، ممن يتطلعون إلى المساندة في هذا الشهر الفضيل.

وتعتمد آلية توزيع المير على قسائم شرائية (كوبونات) تتراوح قيمتها بين 1,000 و3,000 درهم وفقاً لعدد أفراد الأسرة، بما يتيح للمستفيدين شراء احتياجاتهم التموينية الأساسية بأنفسهم من الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية المتعاقدة مع «بيت الخير» في مختلف إمارات الدولة. كما يتم تسليم المير عبر الهوية الوطنية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة، ووفق قوائم معتمدة بالشخص المخول من كل أسرة، بما يضمن انسيابية الإجراءات ودقة الاستحقاق.

وفي سياق متصل، وضمن برامج المساعدات التموينية المصاحبة، وزعت الجمعية حتى الآن 4,780 سلة غذائية على الأسر المتعففة، من بينها 2,000 سلة تضم مواد أساسية، إضافة إلى سلال خاصة بحلويات رمضان، في مبادرة تهدف إلى إدخال البهجة على الأسر المستفيدة وتعزيز أجواء الشهر الكريم.

ركيزة أساسية

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن مشروع المير الرمضاني يشكل إحدى الركائز الأساسية في برامج «بيت الخير» الموسمية، لما له من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة ومساعدتها على تلبية احتياجاتها الغذائية خلال الشهر الفضيل. وأضاف أن المشروع يأتي في مقدمة حزمة متكاملة من المبادرات الرمضانية التي تعتزم الجمعية تنفيذها هذا العام، بإجمالي إنفاق مستهدف يبلغ 68.9 مليون درهم.

وأشار العوضي إلى أن من أبرز هذه المشاريع «إفطار صائم»، الذي سيقدم يومياً ما لا يقل عن 66 ألف وجبة إفطار، لإجمالي مستفيدين يتوقع أن يصل إلى 1.9 مليون صائم، بقيمة تتجاوز 28 مليون درهم. وسيتم تنفيذ المشروع عبر 97 موقع توزيع وأكثر من 20 خيمة رمضانية على مستوى الدولة، من بينها أكبر خيمة إفطار في الإمارات بمنطقة هور العنز في دبي، والتي تتسع لنحو 8,000 صائم يومياً، في تجسيد لرسالة التكافل الاجتماعي التي تتبناها الجمعية وترسخها عاماً بعد عام.