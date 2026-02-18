«محمد بن راشد للإسكان» تنظم ملتقى المتعاملين

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ملتقى المتعاملين الأول لعام 2026 في مجلس حتّا، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات الإسكانية، والارتقاء بتجربة المتعامل.

وجرى تنظيم الملتقى بحضور محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى جانب نخبة من القيادات الإدارية والفنية، حيث شكل الملتقى منصة تفاعلية للحوار البناء وتبادل الآراء.

وتضمّن الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع المتعاملين، تم خلالها الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم، ومناقشة عدد من المقترحات التطويرية، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإسكانية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم المجتمع، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة في تحقيق الاستقرار الأسري، وترسيخ نهج العمل التشاركي.

وأكد محمد حسن الشحي أن تنظيم ملتقى المتعاملين يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين، قائلاً: «نحرص في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على الاستماع إلى المتعاملين بشكل مباشر، وإشراكهم في عملية تطوير الخدمات، انطلاقاً من إيماننا بأن آراءهم وملاحظاتهم تشكل عنصراً أساسياً في تحسين جودة الخدمات الإسكانية، والارتقاء بتجربة المتعامل، ويأتي ملتقى المتعاملين في مجلس حتّا ليؤكد نهج المؤسسة القائم على القرب من المجتمع، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية».

وأضاف أن المؤسسة ستواصل تنظيم مثل هذه اللقاءات الدورية، لما لها من دور فاعل في تعزيز الشفافية، وتطوير منظومة الخدمات، وتحقيق تطلعات المتعاملين، بما يواكب توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية رائدة، تتمحور حول المواطن، وتلبي تطلعاته.