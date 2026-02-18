23600 متعامل بدبي مع «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد المركبات الكهربائية في الإمارة وصل حتى نهاية 2025 إلى 47944 مركبة، مقارنة

بـ 37486 مركبة في 2024، بزيادة تجاوزت 10000 مركبة خلال عام واحد، أي ما يعادل زيادة بنسبة 27.9 %، كما ارتفع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية إلى 23600 متعامل حتى منتصف يناير 2026.

وتوسعت شبكة محطات «الشاحن الأخضر» إلى أكثر من 1860 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك محطات الشحن المرخصة من الهيئة بالتعاون مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص.

كما شهدت مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية زخماً إضافياً خلال عام 2025 على ضوء إبرام الهيئة شراكات بناءة مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين لتعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن من جهة، والاستجابة الإيجابية التي أظهرها المقاولون والاستشاريون والمطورون العقاريون على ضوء الإطار التنظيمي الجديد للبنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي والذي جرى إطلاقه في أكتوبر 2024، من جهة أخرى، حيث يسهم هذا الزخم في دفع مسيرة رؤية دبي لتعزيز التنقل الأخضر والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.