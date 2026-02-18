بلدية دبي تناقش واقع سوق الخرسانة

نظّمت بلدية دبي لقاء جمع نخبة شركات الخرسانة الجاهزة العاملة في الإمارة، وذلك لاستعراض واقع سوق الخرسانة، والتحديات الحالية في ظل النمو المتسارع لقطاع البناء والتشييد في دبي، ومناقشة أسباب نقص الخرسانة وآثاره على سير المشاريع الإنشائية، فضلاً عن تبادل الآراء والمقترحات حول الحلول الممكنة لتعزيز كفاءة التوريد، وضمان استدامة الإمدادات، بما يخدم أهداف التنمية العمرانية في الإمارة.

وتطرق اللقاء بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إلى جهود شركات الخرسانة ودعمها لمبادرة بلدية دبي بتوفير كميات الخرسانة لفلل المواطنين بأوقات قياسية وأسعار مخفضة.

واستعرضت بلدية دبي إحصائيات المشاريع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد خلال 2025، حيث وصل إجمالي عدد المباني قيد الإنشاء إلى 23,270 مبنى، بمساحة 40 مليوناً و28 ألفاً و453 متراً مربعاً، توزعت على 10,896 فيلا استثمارية، و9,397 فيلا خاصة، و1,240 مبنى متعدد الطوابق، و1,020 مبنى عاماً، إلى جانب 717 مبنى صناعياً.

ويأتي هذا اللقاء انطلاقاً من جهود بلدية دبي المتواصلة لتطوير قطاع البناء والتشييد ليكون من الأكثر تميزاً وذكاء واستدامة، وتنظيم مساراته ومجالاته ورصد التحديات المؤثرة على جودة مخرجاته، إلى جانب تعزيز الشراكة بين بلدية دبي وشركات الخرسانة، بما يضمن انسيابية إجراءات الإنشاء، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتوفير بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي والعمراني المستدام، ويرسخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في جودة البنية التحتية وسرعة الإنجاز وكفاءة التنفيذ.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «قطاع الخرسانة الجاهزة إحدى الركائز الأساسية في منظومة البناء والتشييد، ودوره محوري في دعم مسارات التنمية العمرانية والحضرية في دبي. ومن هذا المنطلق، نحن حريصون على تطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية التي تعزز كفاءة هذا القطاع».

وأعربت المهيري، عن شكرها لشركات الخرسانة الجاهزة، وذلك لدعمها مبادرة بلدية دبي، التي تستهدف توفير كميات الخرسانة المطلوبة لفلل المواطنين بأوقات قياسية وأسعار مخفضة، وبجودة عالية.

وأشارت إلى أن بلدية دبي حريصة على فتح حوار مباشر مع الشركاء في قطاع البناء، يُناقش فيه واقع السوق من منظورهم، ويتطرق إلى جميع التحديات والملاحظات والمقترحات، والأهم العمل معاً على تطوير حلول عملية تضمن استمرارية توفر الخرسانة بالكميات والجودة المطلوبة.