حمدان بن محمد مهنئاً برمضان: شهر تتقارب فيه القلوب وتتعزز قيم العطاء

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قيادة دولة الإمارات وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد سموّه في تدوينة له أن الشهر الفضيل مناسبة تتقارب فيها القلوب، وتتجدد فيها قيم العطاء والتراحم والتواصل، سائلاً الله تعالى أن يبارك هذا الموسم الكريم، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، وللأمتين العربية والإسلامية، حلول شهر رمضان المبارك.. شهر تتقارب فيه القلوب وتتعزز فيه قيم العطاء والتراحم والتواصل.. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم هذا الموسم الكريم، وأن يديم على وطننا وشعبنا نعم الأمن والاستقرار والازدهار".