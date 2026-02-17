الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ و42% من أوراق «مسبار الأمل» البحثية بعقول إماراتية

أكد محسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها في سجل استكشاف الفضاء العالمي بعدما أصبحت خامس دولة في العالم تصل إلى كوكب المريخ، وثاني دولة تحقق هذا الإنجاز بنجاح من المحاولة الأولى، عبر مشروع«مسبار الأمل»، الذي تحول إلى منصة علمية دولية لإنتاج المعرفة حول الكوكب الأحمر.

وكشف أن 42% من الأوراق العلمية المنشورة اعتمدت على باحثين من دولة الإمارات، مقابل 45% من الولايات المتحدة، و13% من دول أخرى بينها الصين وفرنسا وإسبانيا واليابان، في مؤشر يعكس تنامي الحضور العلمي الإماراتي في مجال علوم الفضاء.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض مستجدات مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الذي استعرض أبرز إنجازات المهمة، والنتائج التي تجاوزت التوقعات المعلنة سواء من حيث حجم البيانات العلمية أو مدة المهمة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي كان جمع تيرابايت واحد من البيانات خلال سنة مريخية واحدة، إلا أن المسبار تمكن من جمع أكثر من 10 أضعاف هذا الرقم من البيانات العلمية، ما يعكس كفاءة التصميم الهندسي ودقة التخطيط العلمي للمشروع.

وبين العوضي أن بيانات «مسبار الأمل» أسهمت في نشر أكثر من 35 ورقة علمية في مجلات دولية محكمة، بمشاركة أكثر من 250 باحثاً وعالماً من مختلف دول العالم، إلى جانب تنفيذ أكثر من 10 حملات رصد علمية، وإتاحة البيانات لأكثر من 16جهة ومؤسسة بحثية دولية.

وأكد أن هذه النسبة تجسد انتقال الدولة من مرحلة بناء القدرات إلى مرحلة الإنتاج المعرفي والمنافسة البحثية عالمياً، مشيراً إلى أن المشروع لم يكن إنجازاً وطنياً فحسب، بل منصة علمية مفتوحة استفادت منها مؤسسات أكاديمية وباحثون حول العالم.