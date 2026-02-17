مكتوم بن محمد: نهنئ قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قيادة وشعب دولة الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً سموّه الله أن يعين على صيامه وقيامه، وأن يجعله شهر خير وموسم عطاء.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نهنئ قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن تعمّ بركاته، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يكون موسم عطاءٍ وتواصلٍ ورحمة، وكلّ عامٍ وأنتم بخير".