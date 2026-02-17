محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب دولة الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد سموّه أن رمضان شهر كريم وموسم فضيل، تتجلى فيه قيم الخير والعطاء وصلة الأرحام واجتماع الأسر وتطهير النفوس، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالأمن والأمان والسلامة، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك.. شهر كريم وموسم فضيل.. شهر الخير والعطاء وصلة الأرحام واجتماع الأسر وتطهير النفوس.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام.. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".